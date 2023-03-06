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S harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de S harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?

Çocukluk ve gelişim çağından itibaren öğrenmeye başladığımız sözcükler, kelime kapasitemizin gelişmesi yönünden önemli bir rol oynamaktadır. Çocukluk çağında bir araya gelip oynadığımız kelime oyunlarından galip çıkma şansımız, edindiğimiz bilgi ve sözcük birikimimizle doğru orantılıdır. Peki, Türkiye'de S harfiyle başlayan şehir isimleri nedir? İşte S harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

Giriş: 06.03.2023 - 17:41 | Güncelleme: ABONE OL
S Harfi İle Başlayan Şehirler ve Ülkeler: Türkiye'de S Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri Nedir?
HABERTURK.COM

Kelime oyunlarının en popülerlerinden biri de isim, şehir adlı oyundur. İsim, eşya, bitki, hayvan, ülke ve sanatçı kategorilerine ayrılan bu oyunda her tur belirli harfler seçilir. Bu harflerden birisi de s harfidir. S harfiyle başlayan ülke ve şehir adlarını bilmek oyundaki galibiyet şansınızı arttıracaktır. S harfi ile başlayan şehirler, s harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de s harfiyle başlayan şehir isimleri, s harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, s harfiyle başlayan şehir, ülke ve başkent isimlerini detaylı açıklamaları.

S Harfi İle Başlayan Şehirler

Dünya üzerinde s harfiyle başlayan şehirler için genişçe bir liste bizi karşılamaktadır. Bu listemizde ön plana çıkan şehirlere yer verdik. İşte, s harfiyle başlayan şehirler ve bağlı oldukları ülkeler.

  • Saarbrücken - Almanya
  • Sabha - Libya
  • Sable Island - Kanada
  • Saginaw - Amerika
  • Saidu Sharif - Pakistan
  • Saint Anne - Guernsey
  • Saint Cloud - Amerika
  • Saint George’s - Grenada
  • Saint Helier - Jersey
  • Saint John - Kanada
  • Saint Louis - Senegal
  • Saint Tropez - Fransa
  • Saint-Brieuc/Armor - Fransa
  • Saint-Yan - Fransa
  • Sala - İsveç
  • Salamanca - İspanya
  • Salamo - Papua Yeni Gine
  • Salekhard - Rusya
  • Salem - Amerika
  • Salt Lake City - Amerika
  • Salta - Arjantin
  • Samara - Rusya
  • Samsun - Türkiye
  • San Antonio - Amerika
  • San Francisco - Amerika
  • San Javier - İspanya
  • San Jose - Amerika
  • San Juan - Arjantin
  • San Marcos - Kolombiya
  • San Miguel - Panama
  • San Salvador - Bahamalar
  • Sand Point - Amerika
  • Sanford - Amerika
  • Sans Souci -Kanada
  • Santa Barbara - Amerika
  • Santa Clara - Küba
  • Santa Cruz - Arjantin
  • Santiago - Şili
  • Saqani - Fiji
  • Saravane - Laos
  • Saravena - Kolombiya
  • Sardeh Band - Afganistan
  • Sargodha - Pakistan
  • Seattle - Amerika
  • Selma - Amerika
  • Sendai - Japonya
  • Seoul - Güney Kore
  • Shanghai - Çin
  • Sheep Mountain - Amerika
  • Sheffield - Birleşik Krallık
  • Sidney - Amerika
  • Siena - İtalya
  • Sierra Grande - Arjantin
  • Siirt - Türkiye
  • Silver City - Amerika
  • Silver Plains - Avustralya
  • Singapur - Singapur
  • Sinop - Türkiye
  • Sishen - Güney Afrika
  • Snake River - Kanada
  • Snare Lake - Kanada
  • Snyder - Amerika
  • Soalala - Madagaskar
  • Soc Trang - Vietnam
  • Sofya - Bulgaristan
  • Solomon - Amerika
  • Solovetsky Adaları - Rusya
  • Solvesborg - İsveç
  • South Bend - Amerika
  • Southampton - Birleşik Krallık
  • Southend - Birleşik Krallık
  • Spanish Town - British Virgin Adaları
  • Sparti - Yunanistan
  • Spirit Lake - Amerika
  • Spring Island - Kanada
  • Springbok - Güney Afrika
  • Springfield - Amerika
  • St George Island - Amerika
  • Petersburg - Rusya
  • Steenkool - Endonezya
  • Stephen Island - Avustralya
  • Stephenville - Kanada
  • Stephenville Amerika
  • Sterling - Amerika
  • Stockholm - İsveç
  • Strasbourg - Fransa
  • Stuart - Amerika
  • Stuart Island - Kanada
  • Stuttgart - Almanya
  • Sukagawa - Japonya
  • Surfers Paradise - Avustralya
  • Suzhou - Çin
  • Sydney – Avustralya

S Harfiyle Başlayan Ülkeler

  • Sudan (Başkenti Hartum)
  • Sırbistan (Başkenti Belgrad)
  • Senegal (Başkenti Dakar)
  • Somali (Başkenti Mogadişu)
  • Suriye (Başkenti Şam)
  • Singapur (Başkenti Singapur)
  • San Marino (Başkenti San Marino)
  • Slovakya (Başkenti Bratislava)
  • Slovenya (Başkenti Lübliyana)

Türkiye'de S Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemiz 81 il ve 7 coğrafi bölgeden oluşmaktadır. İl isimlerinin bu denli fazla olması zaman zaman kafa karışıklığına sebebiyet verebilir. Şehirleri bulundukları coğrafi bölgelerle öğrenmek bu kafa karışıklığını giderecektir. Ülkemizde s harfiyle başlayan 5 il bulunmaktadır. Bu iller:

  • Sinop (Karadeniz Bölgesi)
  • Siirt (Güneydoğu Anadolu Bölgesi)
  • Samsun (Orta Karadeniz Bölgesi)
  • Sakarya (Marmara Bölgesi)
  • Sivas (İç Anadolu Bölgesi)

S Harfiyle Başlayan Başkentler

Ülkeler kadar başkent isimleri de merak edilmektedir. Çoğu zaman başkent isimlerinin çağrışımlarıyla bağlı oldukları ülkeler özdeşleşmektedir. İşte, s harfiyle başlayan başkentler ve bağlı oldukları ülkeler:

  • Saipan - Kuzey Mariana Adaları
  • San José - Kosta Rika
  • San Juan - Porto Riko
  • San Marino - San Marino
  • San Salvador - El Salvador
  • San'a - Yemen
  • Santiago, Şili - Şili
  • Santo Domingo - Dominik Cumhuriyeti
  • São Tomé - São Tomé ve Príncipe
  • Saraybosna - Bosna Hersek
  • Seul - Güney Kore
  • Singapur - Singapur
  • Sofya - Bulgaristan
  • Stockholm - İsveç
  • Suva - Fiji
  • Sohum - Abhazya (Belirli ülkeler tarafından tanınır)
  • Sri Jayawardenepura (Kotte) - Sri Lanka
  • George's - Grenada
  • John's - Antigua ve Barbuda
  • Stanley - Falkland Adaları
  • Sucre - Bolivya

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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