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Dünya üzerinde farklı kıtalarda konumlanmış 208 ülke bulunuyor. Kimi Avrupa kıtası, kimi Amerika, kimi de Asya kıtasında yer alan bu ülkelerin pek çoğuna aşina olsak da daha önce adını hiç duymadığımız ülke isimleri de mevcuttur. Peki, R harfi ile başlayan şehirler, r harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de r harfiyle başlayan şehir isimleri, r harfiyle başlayan başkentler nelerdir?

R Harfi İle Başlayan Şehirler

R harfiyle başlayan şehir isimlerinin geniş bir liste tuttuğunu söylemek mümkün. İşte dünyada r harfiyle başlayan şehir isimleri:

Rabat - Fas

Rabi - Fiji

Rabil - Cape Verde

Rach Gia - Vietnam

Racine - Amerika

Raduzhnyi - Rusya

Rafaï - Orta Afrika Cumhuriyeti

Rafha - Suudi Arabistan

Raha-Muna Island - Endonezya

Rahim Yar Khan - Pakistan

Rail (Generic) - Avustralya

Rainbow Lake - Kanada

Raipur - Hindistan

Rajahmundry - Hindistan

Rajbiraj - Nepal

Rajkot - Hindistan

Rakanda - Papua Yeni Gine

Ramadan - Mısır

Ramadi - Irak

Ramagundam - Hindistan

Ramechhap - Nepal

Rampart - Amerika

Ramstein - Almanya

Ranau - Malezya

Ranchi - Hindistan

Rangely - Amerika

Ranger, TX - Amerika

Rankin Inlet - Kanada

Ranón - İspanya

Rapid City - Amerika

Rasht - İran

Raspberry Strait - Amerika

Raudha - Yemen

Raufarhöfn - İzlanda

Ravenna - İtalya

Rawalakot - Pakistan

Rawlins - Amerika

Rawson - Arjantin

Reading - Amerika

Recife - Brezilya

Reconquista - Arjantin

Red Bluff - Amerika

Red Deer - Kanada

Red Devil - Amerika

Red Dog - Amerika

Red Lake - Kanada

Refugio - Amerika

Rennes - Fransa

Reno - Amerika

Rensselaer - Amerika

Renton, WA - Amerika

Repulse Bay - Kanada

Resistencia - Arjantin

Resolute Bay - Kanada

Retalhuleu - Guatemala

Reus - İspanya

Revelstoke - Kanada

Rewa - Hindistan

Reyes - Bolivia

Reykjavik - İzlanda

Reynosa - Meksika

Rheindahlen - Almanya

Rhinelander - Amerika

Riberalta - Bolivia

Rice Lake - Amerika

Richard Toll - Senegal

Richards Bay - Güney Afrika

Richfield - Amerika

Richmond - Avustralya

Rif - İzlanda

Rigolet - Kanada

Rimini - İtalya

Rimouski - Kanada

Rio Alzucar - Panama

Rio Branco - Brezilya

Rio Cuarto - Arjantin

Rio De Janeiro - Brezilya

Riverside - Amerika

Riyad - Suudi Arabistan

Riyan - Yemen

Rochester - Amerika

Rock Springs - Amerika

Rockdale - Amerika

Roma - İtalya

Roosevelt - Amerika

Roseburg - Amerika

Rotterdam - Hollanda

Rotuma - Fiji

Ruse – Bulgaristan

R Harfiyle Başlayan Ülkeler

Dünya genelinde r harfiyle başlayan 3 adet ülke mevcuttur. Diğer harflerle karşılaştığımızda daha kısa bir ülke listesinden söz etmek mümkündür. İşte r harfiyle başlayan ülkeler ve başkentleri:

Rusya (Başkenti Moskova)

Romanya (Başkenti Bükreş)

Ruanda (Başkenti Kigali)

Türkiye'de R Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde yer alan 81 ilin yalnızca bir tanesi r harfiyle başlamaktadır. Bu il Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Rize’dir.

R Harfiyle Başlayan Başkentler

R harfiyle başlayan başkent isimlerini sorduğumuzda pek çoğumuzun aklına İtalya’nın başkenti Roma şehri gelir. Hem tarihi dokusu hem de günümüze ulaşan eserleriyle adeta yaşayan bir müze olan bu şehrin aklımıza gelmesinin sebeplerinden birisi de yıllar içinde kazandığı popülaritedir. Dünya üzerinde Roma ile birlikte r harfiyle başlayan 7 adet başkent bulunmaktadır. İşte, r harfiyle başlayan başkentler ve bağlı oldukları ülkelerin isimleri:

Rabat - Fas

Reykjavík - İzlanda

Riga - Letonya

Riyad - Suudi Arabistan

Road Town - Britanya Virjin Adaları

Roma - İtalya

Roseau - Dominika

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram