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O harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de O harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?

Koordineli bir şekilde yönetim sağlanması adına ülkeler kendi içlerinde şehirlere bölünmüştür. Ülkemizde de 81 adet il vardır. Yönetimin istikrarlı ve doğru bir şekilde sağlanması adına bu şehirler oluşturulmuştur. Şehirler ise belirli isimlerle birbirinden ayrılmaktadır. Peki, Türkiye'de O harfiyle başlayan şehir isimleri nedir? İşte O harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

Giriş: 07.03.2023 - 17:30 | Güncelleme: ABONE OL
O Harfi İle Başlayan Şehirler ve Ülkeler: Türkiye'de O Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri Nedir?
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Kimi şehirlerin kendine has hikâyesi, yemeği, örf ve âdeti vardır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin adetleriyle Marmara Bölgesi’nin adetleri farklılık göstermektedir. Bu diğer bölgeler için de geçerlidir. Ülkemizde o harfiyle başlayan iki şehir bulunmaktadır. O harfi ile başlayan şehirler, o harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de o harfiyle başlayan şehir isimleri, o harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, o harfiyle başlayan ülke, şehir ve başkent isimlerinin tam listesi...

O Harfi İle Başlayan Şehirler

O harfiyle başlayan şehir adları epey geniş bir liste tutmaktadır. Dünya geneline yaydığımızda o harfiyle başlayan pek çok şehir olduğunu söyleyebiliriz. İşte o harfiyle başlayan şehirlerin listesi:

  • Oak Harbor - Amerika
  • Oakland - Amerika
  • Oaktown - Amerika
  • Oaxaca - Meksika
  • Oban - Avustralya
  • Oban - Birleşik Krallık
  • Oban - Yeni Zelanda
  • Obbia - Somali
  • Óbidos - Brezilya
  • Obihiro - Japonya
  • Obo - Papua Yeni Gine
  • Obre Lake - Kanada
  • Ocala, FL - Amerika
  • Ocaña - Kolombiya
  • Ocean City - Amerika
  • Ocean Falls - Kanada
  • Ocean Reef - Amerika
  • Oceanic - Amerika
  • Oceanside - Amerika
  • Ocho Rios - Jamaika
  • Odate - Japonya
  • Odense - Danimarka
  • Odessa - Ukraine
  • Odienne - Ivory Coast
  • Odiham - Birleşik Krallık
  • Ofu Village - American Samoa
  • Ogallala - Amerika
  • Ogden - Amerika
  • Ogdensburg - Amerika
  • Ohrid - Macedonia
  • Oiapoque - Brezilya
  • Oil City, PA - Amerika
  • Oita - Japonya
  • Okat - Micronesia
  • Okaukuejo -Namibia
  • Okayama City - Japonya
  • Okeechobee -Amerika
  • Okhotsk - Rusya
  • Okinawa - Japonya
  • Okinoshima - Japonya
  • Oklahoma City - Amerika
  • Okmulgee - Amerika
  • Okondja - Gabon
  • Oksapmin - Papua Yeni Gine
  • Olanchito - Honduras
  • Olathe, KS - Amerika
  • Olavarria - Arjantin
  • Olbia - İtalya
  • Old Crow - Kanada
  • Old Fort Bay - Kanada
  • Old Harbor - Amerika
  • Old Town - Amerika
  • Olean - Amerika
  • Olga Bay - Amerika
  • Olive Branch - Amerika
  • Olney - Amerika
  • Olney, IL - Amerika
  • Olpoi - Vanuatu
  • Olympia - Amerika
  • Olympic Dam - Avustralya
  • Omaha - Amerika
  • Omaha, NE - Amerika
  • Omak, WA - Amerika
  • Omboue - Gabon
  • Omidiyeh - İran
  • Omkalai - Papua Yeni Gine
  • Omsk - Rusya
  • Omura - Japonya
  • Oneill - Amerika
  • Oneonta - Amerika
  • Onepusu - Solomon Adaları
  • Ono-I-Lau - Fiji
  • Onslow - Avustralya
  • Ontario - Amerika
  • Opapimiskan Lake - Kanada
  • Oran - Cezayir
  • Orange - Avustralya
  • Orange - Amerika
  • Orange Walk - Belize
  • Orangeburg - Amerika
  • Oranjemund - Namibia
  • Oranjestad - Aruba
  • Orchid Beach - Avustralya
  • Orchid Island - Tayvan
  • Ord River- Avustralya
  • Ordos - Çin
  • Orlando - Amerika
  • Ormara Raik - Pakistan
  • Oroville - Amerika
  • Osaka - Japonya
  • Oshkosh - Amerika
  • Oslo - Norveç
  • Ostend - Belçika
  • Ottawa - Kanada
  • Otto - Amerika
  • Oxford - Amerika
  • Oxford House - Kanada
  • Oyem - Gabon
  • Ozamiz City - Filipinler
  • Ozark - Amerika
  • Ozona - Amerika
  • Ōzora – Japonya

O Harfiyle Başlayan Ülkeler

O harfi gerek kendi alfabemizde gerekse dünya dillerde sıkça kullanılan harflerden biridir. Popülaritesi yüksek olmasına karşın dünya üzerinde o harfiyle başlayan sadece iki ülke yer almaktadır. Bu ülkeler şunlardır:

  • Orta Afrika Cumhuriyeti (Başkenti Bangui)
  • Osetya (Güney ve kuzey olarak ayrı ayrı yönetilir, dolayısıyla başkentleri farklıdır)

Türkiye'de O Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bu illerin yalnızca iki tanesi O harfiyle başlamaktadır.

  • Ordu (Doğu Karadeniz Bölgesi)
  • Osmaniye (Akdeniz Bölgesi)

O Harfiyle Başlayan Başkentler

Dünya üzerinde yer alan 208 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin 4 tanesinin başkenti o harfiyle başlamaktadır. O harfiyle başlayan ülkelerin başkentleri aşağıda listelenmektedir.

  • Oranjestad - Aruba
  • Oslo - Norveç
  • Ottawa - Kanada
  • Ouagadougou - Burkina Faso
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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