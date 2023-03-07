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Dünya genelinde p harfiyle başlayan oldukça fazla şehir bulunmaktadır. Farklı kıtalarda bulunan bu şehirlerin listesine yazımızın ilerleyen satırlarında ulaşabilirsiniz. Dünyada oldukça fazla p harfiyle başlayan şehir bulunmasına karşın ülkemizde p harfiyle başlayan şehir mevcut değildir. P harfi ile başlayan şehirler, p harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de p harfiyle başlayan şehir isimleri, p harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, p harfiyle başlayan ülke, şehir ve başkent isimlerinin merak edilen detayları...

P Harfi İle Başlayan Şehirler

Pacific City - Amerika

Pacific Harbor - Fiji

Paf Warren - Amerika

Page - Amerika

Pago Pago - American Samoa

Pagosa Springs - Amerika

Pahokee, FL - Amerika

Pailin - Cambodia

Painesville - Amerika

Painter Creek - Amerika

Pakatoa Island - Yeni Zelanda

Pakhokku - Burma

Paksane - Laos

Pala - Chad

Palacios - Honduras

Palacios - Amerika

Palanga - Litvanya

Palanquero - Kolombiya

Palermo - İtalya

Palestine, TX - Amerika

Palibelo - Endonezya

Palm Springs - Amerika

Palmas - Brezilya

Palmer -Amerika

Pamol - Malezya

Pampa - Amerika

Pamplona - İspanya

Panama City - Amerika

Panama City Beach - Amerika

Panarea - İtalya

Pangnirtung - Kanada

Pangoa - Papua Yeni Gine

Panzhihua - Çin

Paphos - Kıbrıs

Paraburdoo - Avustralya

Paradise River - Kanada

Paragould - Amerika

Paraguaná - Venezuela

Parakou - Benin

Parasi - Solomon Adaları

Paris - Fransa

Park Falls - Amerika

Parkes - Avustralya

Paro - Bhutan

Paros Island - Yunanistan

Pasco - Amerika

Pasni - Pakistan

Paso Caballos - Guatemala

Pasto - Kolombiya

Patna - Hindistan

Pato Branco - Brezilya

Patras - Yunanistan

Paulatuk - Kanada

Payan - Kolombiya

Paysandu - Uruguay

Payson - Amerika

Paz De Ariporo - Kolombiya

Peace River - Kanada

Peach Springs - Amerika

Peawanuck - Kanada

Pehuajó Arjantin

PePeng Lai - Çin

Penza - Rusya

Penzance - Birleşik Krallık

Peoria - Amerika

Perm - Rusya

Perry - Amerika

Perry Island - Amerika

Perth - Avustralya

Peterborough - Kanada

Petersburg - Amerika

Pevek - Rusya

Phalaborwa - Güney Afrika

Phi Phi Island - Thailand

Philadelphia - Amerika

Philip - Amerika

Phinda - Güney Afrika

Phoenix - Amerika

Pisa - İtalya

Pittsburgh - Amerika

Pleiku - Vietnam

Pohang - Güney Kore

Ponza - İtalya

Porvenir - Şili

Poza Rica - Meksika

Prag - Çek Cumhuriyeti

Princeton - Amerika

Pskov – Rusya

P Harfiyle Başlayan Ülkeler

Dünya üzerinde p harfiyle başlayan 10 adet ülke mevcuttur. İşte, p harfiyle başlayan bu ülkeler ve başkentleri:

Peru (Başkenti Lima) Portekiz (Başkenti Lizbon) Paraguay (Başkenti Asuncion) Papua Yeni Gine (Başkenti Port Moresby) Polonya (Başkenti Varşova) Panama (Başkenti Panama) Palau (Başkenti Ngerulmud) Pakistan (Başkenti İslamabad) Porto Riko (Başkenti San Juan) Pitcairn Adaları (Başkenti Adamstown)

Türkiye'de P Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde p harfiyle başlayan herhangi bir şehir bulunmamaktadır.

P Harfiyle Başlayan Başkentler

P harfiyle başlayan geniş bir başkent listesi olduğunu söylemek mümkün. Kimi başkent isimlerine daha önce aşina olsanız da kimilerini daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. P harfiyle başlayan başkent isimleri ve bağlı oldukları ülkelerin listesi:

Pago Pago - Amerikan Samoası

Palikir - Mikronezya Federal Devletleri

Panama - Panama

Papeete - Fransız Polinezyası

Paramaribo - Surinam

Paris - Fransa

Pekin - Çin

Phnom Penh - Kamboçya

Podgorica - Karadağ

Port Louis - Mauritius

Port Moresby - Papua Yeni Gine

Port Vila - Vanuatu

Port-au-Prince - Haiti

Port of Spain - Trinidad ve Tobago

Porto-Novo - Benin (Resmî)

Prag - Çek Cumhuriyeti

Praia - Yeşil Burun Adaları

Pretoria - Güney Afrika

Priştine - Kosova

Putrajaya - Malezya

Pyongyang - Kuzey Kore

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram