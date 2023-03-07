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P harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de P harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?

Şehirler ve ülkeler hakkında araştırma yaptıkça daha detaylı bilgiler edinmekteyiz. İsim, şehir tarzı oyunlarda da belirli harflerle başlayan ülke ve isimler sorulmaktadır. Bu harflerden biri de p harfidir. Peki, Türkiye'de p harfiyle başlayan şehir isimleri nedir? İşte P harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

Giriş: 07.03.2023 - 17:29 | Güncelleme: ABONE OL
P Harfi İle Başlayan Şehirler ve Ülkeler: Türkiye'de P Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri Nedir?
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Dünya genelinde p harfiyle başlayan oldukça fazla şehir bulunmaktadır. Farklı kıtalarda bulunan bu şehirlerin listesine yazımızın ilerleyen satırlarında ulaşabilirsiniz. Dünyada oldukça fazla p harfiyle başlayan şehir bulunmasına karşın ülkemizde p harfiyle başlayan şehir mevcut değildir. P harfi ile başlayan şehirler, p harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de p harfiyle başlayan şehir isimleri, p harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, p harfiyle başlayan ülke, şehir ve başkent isimlerinin merak edilen detayları...

P Harfi İle Başlayan Şehirler

  • Pacific City - Amerika
  • Pacific Harbor - Fiji
  • Paf Warren - Amerika
  • Page - Amerika
  • Pago Pago - American Samoa
  • Pagosa Springs - Amerika
  • Pahokee, FL - Amerika
  • Pailin - Cambodia
  • Painesville - Amerika
  • Painter Creek - Amerika
  • Pakatoa Island - Yeni Zelanda
  • Pakhokku - Burma
  • Paksane - Laos
  • Pala - Chad
  • Palacios - Honduras
  • Palacios - Amerika
  • Palanga - Litvanya
  • Palanquero - Kolombiya
  • Palermo - İtalya
  • Palestine, TX - Amerika
  • Palibelo - Endonezya
  • Palm Springs - Amerika
  • Palmas - Brezilya
  • Palmer -Amerika
  • Pamol - Malezya
  • Pampa - Amerika
  • Pamplona - İspanya
  • Panama City - Amerika
  • Panama City Beach - Amerika
  • Panarea - İtalya
  • Pangnirtung - Kanada
  • Pangoa - Papua Yeni Gine
  • Panzhihua - Çin
  • Paphos - Kıbrıs
  • Paraburdoo - Avustralya
  • Paradise River - Kanada
  • Paragould - Amerika
  • Paraguaná - Venezuela
  • Parakou - Benin
  • Parasi - Solomon Adaları
  • Paris - Fransa
  • Park Falls - Amerika
  • Parkes - Avustralya
  • Paro - Bhutan
  • Paros Island - Yunanistan
  • Pasco - Amerika
  • Pasni - Pakistan
  • Paso Caballos - Guatemala
  • Pasto - Kolombiya
  • Patna - Hindistan
  • Pato Branco - Brezilya
  • Patras - Yunanistan
  • Paulatuk - Kanada
  • Payan - Kolombiya
  • Paysandu - Uruguay
  • Payson - Amerika
  • Paz De Ariporo - Kolombiya
  • Peace River - Kanada
  • Peach Springs - Amerika
  • Peawanuck - Kanada
  • Pehuajó Arjantin
  • PePeng Lai - Çin
  • Penza - Rusya
  • Penzance - Birleşik Krallık
  • Peoria - Amerika
  • Perm - Rusya
  • Perry - Amerika
  • Perry Island - Amerika
  • Perth - Avustralya
  • Peterborough - Kanada
  • Petersburg - Amerika
  • Pevek - Rusya
  • Phalaborwa - Güney Afrika
  • Phi Phi Island - Thailand
  • Philadelphia - Amerika
  • Philip - Amerika
  • Phinda - Güney Afrika
  • Phoenix - Amerika
  • Pisa - İtalya
  • Pittsburgh - Amerika
  • Pleiku - Vietnam
  • Pohang - Güney Kore
  • Ponza - İtalya
  • Porvenir - Şili
  • Poza Rica - Meksika
  • Prag - Çek Cumhuriyeti
  • Princeton - Amerika
  • Pskov – Rusya

P Harfiyle Başlayan Ülkeler

Dünya üzerinde p harfiyle başlayan 10 adet ülke mevcuttur. İşte, p harfiyle başlayan bu ülkeler ve başkentleri:

  1. Peru (Başkenti Lima)
  2. Portekiz (Başkenti Lizbon)
  3. Paraguay (Başkenti Asuncion)
  4. Papua Yeni Gine (Başkenti Port Moresby)
  5. Polonya (Başkenti Varşova)
  6. Panama (Başkenti Panama)
  7. Palau (Başkenti Ngerulmud)
  8. Pakistan (Başkenti İslamabad)
  9. Porto Riko (Başkenti San Juan)
  10. Pitcairn Adaları (Başkenti Adamstown)

Türkiye'de P Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde p harfiyle başlayan herhangi bir şehir bulunmamaktadır.

P Harfiyle Başlayan Başkentler

P harfiyle başlayan geniş bir başkent listesi olduğunu söylemek mümkün. Kimi başkent isimlerine daha önce aşina olsanız da kimilerini daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. P harfiyle başlayan başkent isimleri ve bağlı oldukları ülkelerin listesi:

  • Pago Pago - Amerikan Samoası
  • Palikir - Mikronezya Federal Devletleri
  • Panama - Panama
  • Papeete - Fransız Polinezyası
  • Paramaribo - Surinam
  • Paris - Fransa
  • Pekin - Çin
  • Phnom Penh - Kamboçya
  • Podgorica - Karadağ
  • Port Louis - Mauritius
  • Port Moresby - Papua Yeni Gine
  • Port Vila - Vanuatu
  • Port-au-Prince - Haiti
  • Port of Spain - Trinidad ve Tobago
  • Porto-Novo - Benin (Resmî)
  • Prag - Çek Cumhuriyeti
  • Praia - Yeşil Burun Adaları
  • Pretoria - Güney Afrika
  • Priştine - Kosova
  • Putrajaya - Malezya
  • Pyongyang - Kuzey Kore
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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