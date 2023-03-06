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U harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de U harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?

Medya organlarında düzenlenen bilgi yarışmalarına hepimiz az çok aşinayızdır. Genel kültür birikimiyle paralel olarak bu bilgi yarışmalarında yarışan yarışmacılar ya elenir ya da bir üst tura çıkmaya hak kazanır. Bu yarışmalarda ülke ve şehir adlarına da sık sık rastlarız. Peki, Türkiye'de U harfiyle başlayan şehir isimleri nedir? İşte U harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

Giriş: 06.03.2023 - 17:52 | Güncelleme: ABONE OL
U Harfi İle Başlayan Şehirler ve Ülkeler: Türkiye'de U Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri Nedir?
HABERTURK.COM

Genellikle belirli harflerle başlayan şehir ya da ülke isimleri çokça sorulmaktadır. Bu harflerden biri de u harfidir. Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika’da yani dört bir kıtada u harfiyle başlayan çokça şehir yer almaktadır. Ülkemizde ise u harfiyle başlayan tek bir il mevcuttur. U harfi ile başlayan şehirler, u harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de u harfiyle başlayan şehir isimleri, u harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, u harfiyle başlayan şehir, ülke ve başkent isimlerinin detaylı listesi…

U Harfi İle Başlayan Şehirler

Dünya üzerinde u harfiyle başlayan çokça şehir yer almaktadır. Bu şehirlerin sıralı tam listesi şu şekildedir:

  • Ua Huka - French Polynesia
  • Ua Pou - French Polynesia
  • Uaxactun - Guatemala
  • Ubari - Libya
  • Ubatuba - Brezilya
  • Ube - Japonya
  • Uberaba - Brezilya
  • Uberlândia - Brezilya
  • Ubon Ratchathani - Tayland
  • Ubrub-Papua Island - Endonezya
  • Udaipur - Hindistan
  • Uden - Hollanda
  • Udine - İtalya
  • Udomxay - Laos
  • Udon Thani - Tayland
  • Ufa - Rusya
  • Uganik - Amerika
  • Uherské Hradiště - Çek Cumhuriyeti
  • Uige - Angola
  • Ujae Atoll - Marshall Adaları
  • Ujung Pandang-Celebes Island - Endonezya
  • Ukhta - Rusya
  • Ukiah - Amerika
  • Ukunda - Kenya
  • Ulan Bator - Moğolistan
  • Ulan Ude - Rusya
  • Ulanhot - Çin
  • Uliastai - Moğolistan
  • Ulsan - Güney Kore
  • Ulukhaktok - Kanada
  • Ulundi - Güney Afrika
  • Ulusaba - Güney Afrika
  • Ulyanovsk - Rusya
  • Umba - Papua Yeni Gine
  • Umeå - İsveç
  • Umiat - Amerika
  • Umiujaq - Kanada
  • Umnak Island - Amerika
  • Umnugobitour - Moğolistan
  • Umuarama - Brezilya
  • Una - Brezilya
  • Unalakleet - Amerika
  • Unalaska - Amerika
  • Unayzah - Suudi Arabistan
  • Unea Island - Papua Yeni Gine
  • Unguia - Kolombiya
  • Union City - Amerika
  • Union Island - Saint Vincent and the Grenadines
  • Universal City, TX - Amerika
  • Upala - Costa Rica
  • Upavon - Birleşik Krallık
  • Upernavik - Greenland
  • Upiara - Papua Yeni Gine
  • Upington - Güney Afrika
  • Upland - Amerika
  • Upper Heyford - Birleşik Krallık
  • Uralsk - Kazakistan
  • Uranium City - Kanada
  • Uray - Rusya
  • Urgench - Özbekistan
  • Urgoon - Afganistan
  • Uribe - Kolombiya
  • Urmia - İran
  • Urrao - Kolombiya
  • Urubupunga - Brezilya
  • Uruguaiana - Brezilya
  • Uruzgan - Afganistan
  • Uşak - Türkiye
  • Ushuahia - Arjantin
  • Usino - Papua Yeni Gine
  • Usinsk - Rusya
  • Ust Kamenogorsk - Kazakistan
  • Ust-Ilimsk - Rusya
  • Ust-Kut - Rusya
  • Ustupo - Panama
  • Utica - Amerika
  • Utila Island - Honduras
  • Utirik Island - Marshall Adaları
  • Utopia Creek - Amerika
  • Uttaradit - Tayland
  • Utti / Valkeala - Finlandiya
  • Uturoa - French Polynesia
  • Uummannaq - Greenland
  • Uvalde - Amerika
  • Uvol - Papua Yeni Gine
  • Uzhhorod – Ukraine

U Harfiyle Başlayan Ülkeler

Dünya üzerindeki u harfiyle başlayan ülkeleri sorduğumuzda hemen aklımız birkaç isim gelmektedir. Bu ülkeler genellikle Uganda ya da Ukrayna olmaktadır. Dünya genelinde u harfiyle başlayan 4 kıtaya yayılmış 4 ülke yer almaktadır.

  • Ukrayna (Başkenti Kiev) – Avrupa kıtası
  • Uganda (Başkenti Kampala) – Afrika kıtası
  • Umman (Başkenti Maskat) – Asya kıtası
  • Uruguay (Başkenti Montevideo) – Amerika kıtasının güneyi

Türkiye'de U Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde u harfiyle başlayan tek bir il yer almaktadır. Bu il Uşak’tır. Pek çoğumuz listeye Urfa’yı da dâhil etse de Şanlıurfa’nın eski ismi Urfa’dır. Dolayısıyla u harfiyle başlayan şehirler listesine dâhil değildir.

U Harfiyle Başlayan Başkentler

Dünya üzerinde u harfiyle başlayan tek bir başkent ismi bulunmaktadır. Bu isim Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’dur.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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