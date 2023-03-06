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Genellikle belirli harflerle başlayan şehir ya da ülke isimleri çokça sorulmaktadır. Bu harflerden biri de u harfidir. Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika’da yani dört bir kıtada u harfiyle başlayan çokça şehir yer almaktadır. Ülkemizde ise u harfiyle başlayan tek bir il mevcuttur. U harfi ile başlayan şehirler, u harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de u harfiyle başlayan şehir isimleri, u harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, u harfiyle başlayan şehir, ülke ve başkent isimlerinin detaylı listesi…

U Harfi İle Başlayan Şehirler

Dünya üzerinde u harfiyle başlayan çokça şehir yer almaktadır. Bu şehirlerin sıralı tam listesi şu şekildedir:

Ua Huka - French Polynesia

Ua Pou - French Polynesia

Uaxactun - Guatemala

Ubari - Libya

Ubatuba - Brezilya

Ube - Japonya

Uberaba - Brezilya

Uberlândia - Brezilya

Ubon Ratchathani - Tayland

Ubrub-Papua Island - Endonezya

Udaipur - Hindistan

Uden - Hollanda

Udine - İtalya

Udomxay - Laos

Udon Thani - Tayland

Ufa - Rusya

Uganik - Amerika

Uherské Hradiště - Çek Cumhuriyeti

Uige - Angola

Ujae Atoll - Marshall Adaları

Ujung Pandang-Celebes Island - Endonezya

Ukhta - Rusya

Ukiah - Amerika

Ukunda - Kenya

Ulan Bator - Moğolistan

Ulan Ude - Rusya

Ulanhot - Çin

Uliastai - Moğolistan

Ulsan - Güney Kore

Ulukhaktok - Kanada

Ulundi - Güney Afrika

Ulusaba - Güney Afrika

Ulyanovsk - Rusya

Umba - Papua Yeni Gine

Umeå - İsveç

Umiat - Amerika

Umiujaq - Kanada

Umnak Island - Amerika

Umnugobitour - Moğolistan

Umuarama - Brezilya

Una - Brezilya

Unalakleet - Amerika

Unalaska - Amerika

Unayzah - Suudi Arabistan

Unea Island - Papua Yeni Gine

Unguia - Kolombiya

Union City - Amerika

Union Island - Saint Vincent and the Grenadines

Universal City, TX - Amerika

Upala - Costa Rica

Upavon - Birleşik Krallık

Upernavik - Greenland

Upiara - Papua Yeni Gine

Upington - Güney Afrika

Upland - Amerika

Upper Heyford - Birleşik Krallık

Uralsk - Kazakistan

Uranium City - Kanada

Uray - Rusya

Urgench - Özbekistan

Urgoon - Afganistan

Uribe - Kolombiya

Urmia - İran

Urrao - Kolombiya

Urubupunga - Brezilya

Uruguaiana - Brezilya

Uruzgan - Afganistan

Uşak - Türkiye

Ushuahia - Arjantin

Usino - Papua Yeni Gine

Usinsk - Rusya

Ust Kamenogorsk - Kazakistan

Ust-Ilimsk - Rusya

Ust-Kut - Rusya

Ustupo - Panama

Utica - Amerika

Utila Island - Honduras

Utirik Island - Marshall Adaları

Utopia Creek - Amerika

Uttaradit - Tayland

Utti / Valkeala - Finlandiya

Uturoa - French Polynesia

Uummannaq - Greenland

Uvalde - Amerika

Uvol - Papua Yeni Gine

Uzhhorod – Ukraine

U Harfiyle Başlayan Ülkeler

Dünya üzerindeki u harfiyle başlayan ülkeleri sorduğumuzda hemen aklımız birkaç isim gelmektedir. Bu ülkeler genellikle Uganda ya da Ukrayna olmaktadır. Dünya genelinde u harfiyle başlayan 4 kıtaya yayılmış 4 ülke yer almaktadır.

Ukrayna (Başkenti Kiev) – Avrupa kıtası

Uganda (Başkenti Kampala) – Afrika kıtası

Umman (Başkenti Maskat) – Asya kıtası

Uruguay (Başkenti Montevideo) – Amerika kıtasının güneyi

Türkiye'de U Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde u harfiyle başlayan tek bir il yer almaktadır. Bu il Uşak’tır. Pek çoğumuz listeye Urfa’yı da dâhil etse de Şanlıurfa’nın eski ismi Urfa’dır. Dolayısıyla u harfiyle başlayan şehirler listesine dâhil değildir.

U Harfiyle Başlayan Başkentler

Dünya üzerinde u harfiyle başlayan tek bir başkent ismi bulunmaktadır. Bu isim Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’dur.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram