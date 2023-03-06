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T harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de T harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?

Öğrenmek ve araştırmak yaşam boyu süren bir yolculuktur. Hem kendi ülkemizle ilgili hem de global alanda merak ettiğimiz ve öğrenmek istediğimiz pek çok bilgi bulunmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte dünyadaki bilgi kaynaklarına ulaşmak oldukça kolaylaşmıştır. Peki, Türkiye'de T harfiyle başlayan şehir isimleri nedir? İşte T harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

Giriş: 06.03.2023 - 17:50 | Güncelleme: ABONE OL
T Harfi İle Başlayan Şehirler ve Ülkeler: Türkiye'de T Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri Nedir?
HABERTURK.COM

Genel kültürümüzün gelişmesi bizi her alanda bir adım öteye taşıyacaktır. Bu bağlamda yaşadığımız ülke hakkında gerek coğrafi gerekse kültürel birikim elde etmeye çalışırız. Bu birimlerden biri de ülkemizdeki ve dünyadaki şehri adlarıdır. Bu yazımızda t harfiyle başlayan ülke, şehir ve başkent isimlerine değineceğiz. T harfi ile başlayan şehirler, t harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de t harfiyle başlayan şehir isimleri, t harfiyle başlayan başkentler nelerdir?

T Harfi İle Başlayan Şehirler

Dünya üzerinde t harfiyle başlayan oldukça fazla şehir bulunmaktadır. Listemiz üzerinden t harfiyle başlayan şehirlere ve bağlı oldukları ülkelere ulaşabilirsiniz.

  • Taba - Mısır
  • Tabal - Marshall Adaları
  • Tabarka - Tunus
  • Tabas - İran
  • Tabatinga - Brezilya
  • Tabibuga - Papua Yeni Gine
  • Tablon De Tamara - Kolombiya
  • Tabriz - İran
  • Tacheng - Çin
  • Tacoma - Amerika
  • Tadoule Lake - Kanada
  • Taftan - Pakistan
  • Tahsis - Kanada
  • Tai Shan - Çin
  • Taichung City - Tayvan
  • Taipei City -Tayvan
  • Tajima - Japonya
  • Takamatsu - Japonya
  • Takotna - Amerika
  • Talca - Şili
  • Taldy Kurgan - Kazakistan
  • Tallinn - Estonya
  • Tame - Kolombiya
  • Tampa - Amerika
  • Taormina - İtalya
  • Tapini - Papua Yeni Gine
  • Tarapaina - Solomon Adaları
  • Tarauacá - Brezilya
  • Tari - Papua Yeni Gine
  • Tartagal - Arjantin
  • Taşkent - Özbekistan
  • Taylor - Amerika
  • Tahran - İran
  • Tel Aviv - İsrail
  • Teller - Amerika
  • Temuco - Şili
  • Tengchong - Çin
  • Tepic - Meksika
  • Teptep - Papua Yeni Gine
  • Termez - Özbekistan
  • Ternopil - Ukrayna
  • Terrace - Kanada
  • Teslin - Kanada
  • Tezu - Hindistan
  • Thessaloniki - Yunanistan
  • Thetford - Birleşik Krallık
  • Thomasville - Amerika
  • Thompson - Kanada
  • Thompsonfield - Amerika
  • Thorshofn - İzlanda
  • Three Rivers - Amerika
  • Tianjin - Çin
  • Tiksi - Rusya
  • Timimoun - Cezayir
  • Tippi - Etiyopya
  • Tizimin - Meksika
  • Tobruk - Libya
  • Tofino - Kanada
  • Tofino Kanada
  • Tohid - İran
  • Tokat - Türkiye
  • Tokyo - Japonya
  • Toledo - Brezilya
  • Toluca - Meksika
  • Tom Price - Avustralya
  • Tomanggong - Malezya
  • Tomsk - Rusya
  • Tonghua - Çin
  • Tonopah - Amerika
  • Torino - İtalya
  • Toronto - Kanada
  • Torres - Brezilya
  • Tottori - Japonya
  • Toulouse - Fransa
  • Townsville - Avustralya
  • Toyama - Japonya
  • Tozeur - Tunus
  • Trabzon - Türkiye
  • Trail - Kanada
  • Trinidad - Bolivya
  • Trinidad - Kolombiya
  • Tripoli - Libya
  • Tsushima - Japonya
  • Tuba City - Amerika
  • Tunica, MS - Amerika
  • Tunis - Tunus
  • Türkmenabat - Türkmenistan
  • Turku - Finlandiya
  • Turtle Island - Fiji
  • Tyler – Amerika

T Harfiyle Başlayan Ülkeler

Ülkelerin bu denli fazla olması istemsiz bir kafa karışıklığına sebebiyet verebilir. Ülkeleri baş harf sıralamasıyla öğrenmek bu kafa karışıklığını gidermede yardımcı olacaktır. İşte, t harfiyle başlayan ülkeler ve başkentleri:

  • Tonga (Başkenti Nuku'alofa)
  • Tunus (Başkenti Tunus)
  • Tacikistan (Başkenti Duşanbe)
  • Türkiye (Başkenti Ankara)
  • Türkmenistan (Başkenti Aşkabat)
  • Tayvan (Başkenti Taipei)
  • Tayland (Başkenti Bangkok)
  • Tanzanya (Başkenti Dodoma)
  • Tuvalu (Başkenti Funafuti)
  • Trinidad ve Tobago (Başkenti Port of Spain)

Türkiye'de T Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde t harfiyle başlayan 4 il vardır. Bu iller ve bağlı oldukları coğrafi bölgelerin listesi şu şekildedir.

  • Tokat (Karadeniz Bölgesi)
  • Trabzon (Doğu Karadeniz Bölgesi)
  • Tunceli (Doğu Anadolu Bölgesi)
  • Tekirdağ (Marmara Bölgesi)

T Harfiyle Başlayan Başkentler

  • Taipei - Tayvan
  • Tallinn - Estonya
  • Taşkent - Özbekistan
  • Tiflis - Gürcistan
  • Tegucigalpa - Honduras
  • Tahran - İran
  • Thimphu - Bhutan
  • Tiran - Arnavutluk
  • Tokyo - Japonya
  • Tórshavn - Faroe Adaları
  • Trablus - Libya
  • Tiraspol - Transdinyester (BM tarafından tanınmıyor, Moldova’nın toprak parçası olarak kabul ediliyor)
  • Tunus - Tunus
  • Tskhinvali - Güney Osetya (Belirli ülkeler tarafından tanınıyor)
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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