O anlar kamerada! Mucize kurtuluş!

Batman'da edinilen bilgiye göre olay, Batman Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk, o sırada oradan geçmekte olan kamyonetin aniden önüne atladı.

İHA'da yer alan habere göre kamyonetin çarpıp üstünden geçtiği çocuk, şans eseri ayağa kalktı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.