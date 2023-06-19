Ergin şu ifadeleri kullandı:
İnsanı makyajdan pahalı kıyafetlerden daha çok güzelleştiren bir kaç şey söyleyeceğim; merhamet, empati, nezaket…
Ben de sadece bunlara sahip özel ruhların anlayacağını düşünüp süreci paylaşmak istiyorum. (Diğer kötü ruhlar siz tepişin, sizin için fazla derin ve uzun bir yazı, kendiniz çalın kendiniz söyleyin yormayın kendinizi)
Kısacık hayatımızın 6 yılın da, en güzel şarkıları birlikte dinledik söyledik dans ettik, bir çok ülkenin yağmurun da birlikte ıslandık, güldük ağladık, lokmamızı bölüştük, hayatı paylaştık yüzümüz deki çizgilere saçımız da beyazlara sahit olduk, çok sevdik değer verdik aşkı tattık.