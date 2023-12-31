Ceylan'dan Demirkubuz'a yeni yıl mesajı: "Filmlerimi böyle şeylerle kirletmek istemem"
Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz tartışmasında yılın son günü Ceylan tarafından yeni bir açıklama geldi. Demirkubuz'un Habertürk'te Meseleler programında söylediği sözlere X hesabından yanıt veren Ceylan, "Filmlerimin hiçbirinde hiçbir şekilde sana yapılmış bir gönderme yok. Filmlerimi böyle şeylerle kirletmek istemem" dedi.
Zeki Demirkubuz'un Habertürk'te katıldığı Haluk Mertbey'le Meseleler programında Nuri Bilge Ceylan'la ilgili yaptığı açıklamalara Ceylan'dan cevap geldi. X hesabında bir mesaj paylaşan Ceylan, 2006 yılındaki Altın Portakal Film Festivali'nde hastalığı nedeniyle bayıldığını belirtti.
Filmlerinde Demirkubuz'a yönelik bir gönderme yapmadığını söyleyen Nuri Bilge Ceylan, "Filmlerimi böyle şeylerle kirletmek istemem" dedi.
Heraklitos'un 'Bir insanın karakteri onun yazgısıdır' sözlerini alıntılayan Ceylan, şöyle devam etti: "Yapacak bir şey yok. Kendimin ve çevremdeki insanların huzurunu daha fazla kaçırmayacağım. Ve bundan sonra da bir şey yazmayacağım. Böyle bir gereklilik doğarsa da buna mahkeme yoluyla devam ederim. Seni kendi gerçeğinle baş başa bırakıyorum. Gördüğüm kadarıyla bu ceza sana zaten yetiyor.
"Bir algı oluşturmaya yönelik hiçbir kanıtı olmayan bir sürü hayal ürünü iddiayla uğraşmak kolay değilmiş. Ama 2006 yılında Antalya'daki törene 40 derece ateşle geldiğimi, sağlık nedeniyle bayıldığımı bildiğin ve o dönemde bunu bütün gazeteler yazdığı halde hâlâ öyle şeyler söyleyebilmen inanılmaz. Her zaman yaptığın gibi 'madem böyle bir algı oluşmuş, öyleyse bundan yararlanayım' şeklinde düşünüyorsun. Tıpkı filmi bile seyretmeden yaptığın suçlamalar gibi. O senaryonun üzerinde sadece benim değil üç kişinin aylar süren alın teri ve emeği var. Birkaç kişi şöyle dedi böyle dedi diye seyretmek zahmetine bile katlanmadan bir filme kara çalmak, ona emek veren insanların onuruyla oynamak bu kadar kolay olmamalı. 2008 Altın Portakal'da 'Baba' filmini izlemediğimi söylediğimi, bunu TV'de seyrettiğini belirtmişsin. Bu doğru değil. 'Baba' filmini seyrettiğimi ve çok sevdiğimi daha dünya prömiyeri sonrasında Cannes'daki basın toplantısında söyledim. Soruyu da Atilla Dorsay sormuştu hatta. Cannes sitesinde podcastini bulabilirsin. Filmlerimin hiçbirinde hiçbir şekilde sana yapılmış bir gönderme yok. Filmlerimi böyle şeylerle kirletmek istemem. Ama yine de 'Kış Uykusu' filminde Nihal’in Aydın'a söylediği küçük bir repliğin senin de içinde olduğun belli bir tipolojiyi iyi tarif ettiğini düşündüğümü inkar edemem. Vicdan, ahlak, ideal, ilkeli olma, yaşamın amacı… bu sözler ağzından hiç eksilmedi. Birini küçük düşürmek, incitmek, karalamak istediğin zaman hep böyle sözler söylersin. Ama bence, bir insan bu kelimeleri bu kadar fazla kullanıyorsa esas ondan şüphe etmek lazım…Daha birçok şey yazdım, sildim, vazgeçtim. 'Bir insanın karakteri onun yazgısıdır' demiş Herakleitos. Yapacak bir şey yok. Kendimin ve çevremdeki insanların huzurunu daha fazla kaçırmayacağım. Ve bundan sonra da bir şey yazmayacağım. Böyle bir gereklilik doğarsa da buna mahkeme yoluyla devam ederim. Seni kendi gerçeğinle baş başa bırakıyorum. Gördüğüm kadarıyla bu ceza sana zaten yetiyor.
Herkese kavgasız dövüşsüz bir yeni yıl dilerim."
ZEKİ DEMİRKUBUZ, NURİ BİLGE CEYLAN İÇİN NE DEMİŞTİ?
2006 yılında "Kader" adlı filminin Antalya Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü aldığı törende Nuri Bilge Ceylan'ın bayıldığını hatırlatarak "Hiçbir zaman söylendiği gibi çok yakın arkadaş değildik. Aç kalsam ekmek parası isteyeceğim biri değildi. Ama işte Semih Kaplanoğlu gibi ya da başka arkadaşlar gibi görüştüğüm bir arkadaştı. Ama ben midem bulanınca uzaklaştım ama ilişkimiz kopmadı" dedi.
Demirkubuz sözlerine şöyle devam etti "İklimler'in kurgusu sırasında çok çiğ hareket yaptı. O onu çekti. Ben Kader'i çektim. O sene kader ağlarını Antalya Film Festivali'ne ördü. En İyi Film ödülünü 300 bin liraya çıkardılar. 230 bin dolar. Dünyada eşi yok. Ödül töreninin açıklanacağı gün otelin lobisinde otururken bu geldi, böyle havalı havalı, gevrek gevrek... Jüride de Cannes'dan birisi var bunun arkadaşı. Hatta orada bunun esprisi oldu. Keyfi yerinde diye benimle de konuşuyor, geldi masamıza oturduk sohbet ettik.
Aynı akşam yapımcısı, karısı, kendisi, tören sırasında önümüze oturdular, hiç konuşmadılar benimle. Ebru iki gün önce Kader'i izlediğinde allak bullak olduğunu söyledi, aramız iyiydi. Neyse geldiler, konuşmuyor. Arkasından seslendim bakmadı bile. Bir derdi vardır dedim. İki tane ödül aldı çıktı. Sonra her şeyin üstüne yemin ediyorum bir tane bile Kader'e bir şey yok. Bizim zaten beklentimiz de kalmadı. Tam böyle en iyi film ödülü açıklanmadan önce Ceylan pat diye bayıldı. Kaldırdılar, hatta ben de yardım etmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.
Demirkubuz "Törenden sonra 'İyi misin?' demek için aradım. Konuşmak istemedi ve günden itibaren konuşmadı. İki gün sonra Mis Sokak'ta yüz yüze geldik 'İyi misin?' dedim. Yüzünü çevirdi. Bir tane tokat atmak istedim" dedi.
Nuri Bilge Ceylan'nın kendisiyle neden konuşmadığını bilmediğini belirten Demirkubuz "Çok yakınındaki akrabasına sordum. Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğum için benimle konuşmadığını söyledi. Cannes Film Festivali'nin muhtarı mısın, nesin sen?" şeklinde konuştu.