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Nurhan Damcıoğlu'na veda töreni - Magazin haberleri

Nurhan Damcıoğlu'na veda töreni

İzmir'de geçtiğimiz pazartesi günü kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu için veda töreni düzenlendi

Giriş: 07.06.2023 - 15:52 | Güncelleme: ABONE OL
İHA

  • Türkiye'ye kantoyu tanıtan ve ülkenin en sevilen sanatçılarından olan Nurhan Damcıoğlu, geçtiğimiz pazartesi akşamı İzmir'de hayatını kaybetmişti. Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 82 yaşındaki ünlü sanatçı için cenaze töreni öncesinde İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.

  • Törende, Nurhan Damcıoğlu'nun biyografisi okundu. Törende ayrıca Damcıoğlu için hazırlanan sinevizyon gösterildi. Damcıoğlu, tören sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

  • "HAYATIMDAKİ EN CESUR EMEKÇİ KADIN"

    Nurhan Damcıoğlu'nun İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı yeğeni Yağmur Damcıoğlu, "Halam çok enerjik çok hayat dolu bir insandı. Seyircilerle şahsına özel farklı bir iletişimi vardı. Seyircinin arasına inerdi. İnanılmaz emekçi bir kadındı. Çok çalışkandı, çok dakikti. Hatta onun için saniyetik diyebiliriz. Türk tiyatro tarihinin bir ögesiydi. Onunla birlikte bir dönem kapandı. Halam bir kurum sanatçısı değil, milyonların gönlünde taht kurmuş bir halk sanatçısıydı. 2015 yılında oyunuma gelmiş, ellerimi tutarak 'Hayatın ne getireceği bilinmez ama umutsuzluğa kapılma. Yüreğindeki aşka güven' demisti. Hayatımdaki en cesur emekçi kadın halacıgım; bıraktığın miras ışık olacak" diyerek Damcıoğlu'nun sahnede kullandığı püsküllü şalı öpüp, tabuta serdi.

  • "TÜRKİYE'NİN NEŞESİYDİ"

    Törene eşi Neptün Soyer ile katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Türkiye'nin en güzel, en büyük sanatçılarından biri, Türkiye'nin neşesiydi. Türkiye'nin sevinç kaynağıdı. Onu gördüğü zaman herkesin içinde çiçekler açardı, yüzü gülerdi. Dolayısıyla çok büyük bir kayıp. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu. Tören, saygı geçişi ile sona erdi.

    Fotoğraflar: İHA

  • Nurhan Damcıoğlu'nun cenazesi, bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

 

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