Kalp yetmezliği nedeniyle 82 yaşında vefat eden Nurhan Damcıoğlu, 1 Mayıs 1941'de Adana'da doğdu.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başladı. Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965'te Adana'dan İstanbul’a gelen Damcıoğlu, İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı.
Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinleyen Nurhan Damcıoğlu, Mücap Ofluoğlu’nun teşvikiyle 1969’da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi.
Nurhan Damcıoğlu, Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu. 12 Eylül Darbesi'nden sonra denetime takılan isimlerden olan Damcıoğlu, 1990'lı yıllarda özel kanalların çıkmasıyla yeniden televizyonda çalışma fırsatı buldu.