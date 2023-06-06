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Nurhan Damcıoğlu'nun vefatıyla bir devir kapandı

Nurhan Damcıoğlu'nun vefatıyla bir devir kapandı. Son kantocu Damcıoğlu'nun vefat etmesiyle bir meslek dalı daha tarihe karıştı. Türkiye'de en çok bilinen 3 kantocu hayatını 80'li yaşlarda kaybetti

Giriş: 06.06.2023 - 10:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tuluat tiyatrolarında, oyundan önce genellikle kadın sanatçılar şarkı söyleyip dans ederdi. O gösteriye de kanto, gösteriyi icra edene de kantocu denirdi.

    Günümüzde popülerliğini tamamen kaybetmiş olsa da uzun yıllar boyunca kanto ve kantocular tiyatroyla özdeşlemiş bir sanat türü olarak seyirciler üzerinde bir hayli etkili oldu. 

  • Nurhan Damcıoğlu (1941 - 2023)

    Türkçeye İtalyanca aslı 'Cantokantat'dan geçen kantonun en çok bilinen 3 icracısından biri Toto Karaca, Huysuz Virjin ve Nurhan Damcıoğlu'dur. 

  • Toto Karaca (1912 - 1992)

    Toto Karaca; 1992'de Huysuz Virjin ise 2020'de aramızdan ayrıldı. 
    Bundan 3 yıl sonra da son kantocu Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti. Damcıoğlu'nun vefatıyla bir devir kapandı. 
    Bir meslek dalı daha tarihe karıştı.  

  • Huysuz Virjin (1932 - 2020)

    Toto Karaca, Huysuz Virjin ve Nurhan Damcıoğlu'nun kantocu olmalarıyla ilgili tek ortak yanları meslekleri değildi. 

    Bir diğer ortak yanları 80'li yaşlarda vefat etmeleri. 
    Toto Karaca; 80, Huysuz Virjin 88 ve Nurhan Damcıoğlu hayatını 82 yaşında kaybetti.

  • Kalp yetmezliği nedeniyle 82 yaşında vefat eden Nurhan Damcıoğlu, 1 Mayıs 1941'de Adana'da doğdu. 

    Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başladı. Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965'te Adana'dan İstanbul’a gelen Damcıoğlu, İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı.

    Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinleyen Nurhan Damcıoğlu, Mücap Ofluoğlu’nun teşvikiyle 1969’da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi.

    Nurhan Damcıoğlu, Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu. 12 Eylül Darbesi'nden sonra denetime takılan isimlerden olan Damcıoğlu, 1990'lı yıllarda özel kanalların çıkmasıyla yeniden televizyonda çalışma fırsatı buldu.

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