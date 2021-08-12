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Nurgül Yeşilçay: Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı! - Magazin haberleri

Nurgül Yeşilçay: Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı!

Saçlarını sarı renge boyatarak imaj değiştiren Nurgül Yeşilçay, önceki gün kuaförden çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu, "Bence esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı, sabahtan beri kuafördeyim." şeklinde espri yaptı

12.08.2021 - 17:55 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün Bebek'teki bir kuaförde yaklaşık altı saat kaldı. Çıkışta objektiflere yakalanan 45 yaşındaki Yeşilçay'ın yeni imajı dikkat çekti.

  • "ESMERLERİN SARIŞIN OLMASI YASAKLANMALI!"

    Saçlarını sarı renge boyatan Nurgül Yeşilçay, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Beni yeni imajımla nasıl tanıdınız?" diyerek, takıldı. Gazetecilerle sohbet eden ünlü oyuncu, "Bence esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı, sabahtan beri kuafördeyim." şeklinde esprili bir açıklama yaptı.

  • "EVLİLİĞE ÜŞENİYORUZ"

    Yeni projesi için saçlarını boyattığını söyleyen Yeşilçay, 'evlilik' sorularına da yanıt verdi. Nurgül Yeşilçay, konuyla ilgili, "Evliliğe üşeniyoruz çünkü gelinlik dene, saç dene, davetiye dağıt... Bunlar zor iş. Biz direkt nikahla işi bitirelim dedik. Bu bize mantıklı geldi." şeklinde konuştu.

  • "ARKADAŞLARIMIZIN DİLİNE DÜŞTÜK!"

    Necati Kocabay ile uzun süredir birliktelikleri devam eden Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz haftalarda, "Vallahi evlenmek için vakit bulamıyoruz. Bir de doğruyu söylemek gerekirse biz evlilik için çok üşeniyoruz ya! Arkadaşlarımızın da diline düştük. Onlar, 'Organize edip, sizi çağıracağız.' diyorlar. Siz düşünün gerisini artık." demişti.

  • "HAYATIMIN AŞKI"

    2004 yılında evlendiği meslektaşı Cem Özer'den 6 yıl sonra boşanan Nurgül Yeşilçay, Necati Kocabay ile ilişkisi hakkında, "Hayatımın aşkını buldum, çok mutluyum." açıklamasını yapmıştı.

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