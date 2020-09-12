DHA

Van'ın merkez Edremit ilçesinde bulunan Mehmet Akif İnan İlköğretim Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi Nurcan Berk, zekasıyla ve boyadığı sevimli resimlerle herkesi kendisine hayran bırakıyor.

DHA'nın haberine göre bir gözü mavi, diğer gözü siyah olan Nurcan, boyadığı bütün resimlerdeki karakterlerin gözlerini, kendi gözleri gibi farklı renklerde boyuyor.

2 yıl önce öğretmeni tarafından boyaması için verilen resimlerdeki karakterlerin gözlerini kendi göz renginde boyayarak dikkatleri üzerine çeken Nurcan, takdir topladı.

Küçük yaştan beri resim yapmaya merakı olan Nurcan, koronavirüs nedeniyle okulların kapanmasıyla birlikte şimdi çizimlerini evde yapıyor. 3 kardeşiyle birlikte evde çizim yapan Nurcan, okulunu özlediğini söyledi.

'HAYALLERİMİ EVDE SÜSLÜYORUM'

Okulunu çok özlediğini söyleyen Nurcan, "Okullar pandemi nedeniyle şu anda kapalı. Ben de okulda çizdiğim resimleri şimdi evde çiziyorum. Yani hayallerimi evde süslüyorum. Yaptığım resimlerdeki karakterlerin gözlerini, aynı kendi gözlerim gibi boyuyorum. Okulumu çok özledim. Büyüyünce hayalim olan resim öğretmeni olmak istiyorum" dedi.

HAYALİ RESİM ÖĞRETMENİ OLMAK

Görme engelli olan baba Yusuf Berk ise, "Nurcan'ın hayalinde resim öğretmeni olmak var. İnşallah büyüyünce o hayaline kavuşur. Şu anda okulların kapalı olması nedeniyle hayallerini evde süslüyor" diye konuştu.