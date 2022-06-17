Kendi geliştirdiği NLP (Natural Language Processing – Doğal Dil İşleme) teknolojileriyle kullanıcılarına güncel, özgün ve doğrulanmış metinler sunmayı hedefleyen İstanbul ve Boston merkezli girişim Novus, yeni yatırım aldı.
2022 yılı Şubat ayında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün girişim programı MIT Sandbox’tan hibe alan Novus, şimdi de Startup Wise Guys’dan 4.5 milyon euro değerleme üzerinden aldığı tohum öncesi yatırımla ekibini büyütüp pazarlama aktivitelerine odaklanarak yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.
Novus Kurucu Ortağı ve CEO'su Rıza Egehan Asad, teknolojinin ve yapay zekânın yenilenen eşiklerini düzenli bir şekilde takip edip akademik yaklaşımların ihtiyaçlara en uygun şekilde pratiğe taşınmasına değer verdiklerinin ve bunun üzerine çalıştıklarının altını çizdi.
Asad, "Araştırma ve geliştirme çalışmaları şirketimizin çekirdeğini oluşturuyor diyebiliriz, bu sayede kendi modüllerimiz ile fark yaratma ve kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarına cevap veren adreslemeleri yapabiliyoruz" dedi.
Novus Kurucu Ortağı ve CRO’su Vorga Can ise, "2021 yılı Mayıs ayından bu yana geliştirdiğimiz yapay zekâ temelli teknolojilerle metin yazımına yeni bir soluk getiriyoruz. Değer önerimiz her seferinde orijinal içerik üretmek ve içeriğin doğruluğunu otomotize araçlarla kontrol etmek üzerine kurulu. Bu doğrultuda NLP teknolojileri vasıtasıyla kullanıcılarımızın yazma stillerini öğrenip, kendilerine 6 dilde kişiselleştirilmiş bir içerik üretme deneyimi sunuyoruz" diye konuştu.
Pazar büyüklüğü hakkında bilgiler paylaşan Can, "Yapılan araştırmalara göre 2021 yılında dünya genelinde sektörün pazar büyüklüğünün 66 milyar dolara ulaştığı tahmin edilirken, bu rakamın 2022 yılında 80 milyar dolara, 2026 yılında ise 140 milyar dolara yaklaşması bekleniyor" ifadelerini kullandı.
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