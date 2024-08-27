Norveç Varlık Fonu'ndan yenilenebilir enerjiye 1 milyar dolar yatırım

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Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu (NBIM) yaptığı açıklamada, söz konusu tutarı, açık deniz ve kara rüzgarı, güneş enerjisi santralleri, şebeke ve dağıtımın yanı sıra depolama alanlarına yatırım yapan Copenhagen Infrastructure Partners'ın (CIP) beşinci büyük fonu CI V'ye taahhüt ettiğini belirtti.

Reuters'ın haberine göre varlıkları 1,7 trilyon dolar olan NBIM, Norveç'in petrol ve gaz sektöründen elde ettiği geliri küresel hisse senetlerine, sabit getirili varlıklara, gayrimenkule ve yenilenebilir enerji varlıklarına yatırıyor.

NBIM'den yapılan açıklamada "Bu anlaşma daha fazla yatırım olanağı ve değer zincirinin diğer bölümlerine açılma imkânı sağlamanın yanı sıra yeni pazarlar ve teknolojilerle ilgili bilgi ve deneyim oluşturmaya devam etme fırsatı da sunacak" denildi. Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), CI V için 12 milyar euro hedef fon büyüklüğünün üzerinde fon toplamayı bekliyor. CIP, e-postayla gönderdiği açıklamada "Bu taahhüt, temiz ve uygun fiyatlı enerji sağlama, büyüme ve istihdam yaratmanın yanı sıra cazip risk ayarlı getiriler sunma yeteneğimizin dünyanın en büyük ve en hırslı yatırımcıları için de cazip olduğunu vurguluyor" dedi.

NBIM, yatırımların Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Asya Pasifik bölgesindeki gelişmiş ülkeler olmak üzere üç bölge arasında eşit olarak bölüneceğini belirtti. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.