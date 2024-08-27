Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.655,30 %0,94
        DOLAR 34,0336 %0,09
        EURO 38,0089 %0,11
        GRAM ALTIN 2.746,67 %-0,16
        FAİZ 42,07 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 32,76 %0,19
        BITCOIN 62.378,00 %-1,69
        GBP/TRY 45,0126 %0,33
        EUR/USD 1,1158 %-0,03
        BRENT 80,92 %-0,63
        ÇEYREK ALTIN 4.490,80 %-0,16
        Haberler Ekonomi Enerji Norveç Varlık Fonu'ndan yenilenebilir enerjiye 1 milyar dolar yatırım - Enerji Haberleri

        Norveç Varlık Fonu'ndan yenilenebilir enerjiye 1 milyar dolar yatırım

        Norveç Varlık Fonu, yatırım şirketi Copenhagen Infrastructure Partners'ın (CIP) yenilenebilir enerji fonuna 900 milyon euro (1,01 milyar dolar) yatırım yapacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 11:18 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Norveç Varlık Fonu'ndan 1 milyar dolarlık yatırım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu (NBIM) yaptığı açıklamada, söz konusu tutarı, açık deniz ve kara rüzgarı, güneş enerjisi santralleri, şebeke ve dağıtımın yanı sıra depolama alanlarına yatırım yapan Copenhagen Infrastructure Partners'ın (CIP) beşinci büyük fonu CI V'ye taahhüt ettiğini belirtti.

        Reuters'ın haberine göre varlıkları 1,7 trilyon dolar olan NBIM, Norveç'in petrol ve gaz sektöründen elde ettiği geliri küresel hisse senetlerine, sabit getirili varlıklara, gayrimenkule ve yenilenebilir enerji varlıklarına yatırıyor.

        NBIM'den yapılan açıklamada "Bu anlaşma daha fazla yatırım olanağı ve değer zincirinin diğer bölümlerine açılma imkânı sağlamanın yanı sıra yeni pazarlar ve teknolojilerle ilgili bilgi ve deneyim oluşturmaya devam etme fırsatı da sunacak" denildi.

        Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), CI V için 12 milyar euro hedef fon büyüklüğünün üzerinde fon toplamayı bekliyor.

        CIP, e-postayla gönderdiği açıklamada "Bu taahhüt, temiz ve uygun fiyatlı enerji sağlama, büyüme ve istihdam yaratmanın yanı sıra cazip risk ayarlı getiriler sunma yeteneğimizin dünyanın en büyük ve en hırslı yatırımcıları için de cazip olduğunu vurguluyor" dedi.

        NBIM, yatırımların Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Asya Pasifik bölgesindeki gelişmiş ülkeler olmak üzere üç bölge arasında eşit olarak bölüneceğini belirtti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #norveç varlık fonu
        #yenilenebilir enerji
        #enerji
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Narin'den biz iz bulundu mu? Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde
        Narin'den biz iz bulundu mu? Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Zuckerberg'den "Beyaz Saray baskı yaptı" itirafı
        Zuckerberg'den "Beyaz Saray baskı yaptı" itirafı
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        İngiliz başbakan 40 milyonluk anlaşmayı iptal etti
        İngiliz başbakan 40 milyonluk anlaşmayı iptal etti
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremini sürünce ne olur?
        Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremini sürünce ne olur?
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da tedavi edilecek
        Açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da tedavi edilecek
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama
        Habertürk Anasayfa