Dev fondan rekor zarar

Norveç Varlık Fonu, 2022 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, fon, bu yılın ilk yarısında yüzde 14.4 zarar etti.
Norveç Varlık Fonu'nun bu dönemdeki kaybı 1.68 trilyon Norveç Kronu (174 milyar dolar) olarak belirlendi.
Böylece, fon, 26 yıllık tarihinin 6 aylık dönemlerindeki en yüksek zararını açıkladı.
Varlık fonunun öz sermaye yatırımlarındaki kaybı yüzde 17, sabit getirili yatırımlarındaki kaybı yüzde 9.3, yenilenebilir enerji altyapısı yatırımlarındaki kaybı yüzde 13.3 oldu.
Haziran ayı sonu itibarıyla fonun toplam değeri 11.6 trilyon kron (1.2 trilyon dolar) seviyesinde gerçekleşti.
Fonun yüzde 68.5'ini hisse senetleri, yüzde 28.3'ünü sabit getirili yatırımlar, yüzde 3'ünü gayrimenkul ve yüzde 0.1'ini yenilenebilir enerji altyapı yatırımları oluşturdu.
Fonun Yatırım Yönetimi Başkanı Nicolai Tangen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, piyasaların artan faiz oranları, yüksek enflasyon ve savaşa odaklandığını anımsatarak, "Öz sermaye yatırımları yüzde 17'ye varan düşüş yaşadı. Özellikle teknoloji hisseleri yüzde 28'lik kayıpla kötü performans gösterdi." ifadesini kullandı.
Yılın ilk yarısında enerji sektörünün yüzde 13 getiri sağladığına dikkati çeken Tangen, bunun petrol, doğal gaz ve rafine ürünlerdeki fiyat artışlarından kaynaklandığını belirtti.
Norveç Varlık Fonu, 1996 yılından itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor.
Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan büyük kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor.
Norveç dışında 70 ülke ve 9 bin 338 firmada yatırımı bulunan fon, dünya borsalarındaki hisselerin yüzde 1.3'ünü elinde tutuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!