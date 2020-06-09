Normalleşme sürecinde trafik, kasko ve sağlık sigortası

Ak Sigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, normalleşme sürecinde trafik, kasko, sağlık sigortası ile siber sigortalarında yeni hareket tarzını anlatıyor...

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Gülen anlatıyor... Pandemi nedeniyle insanların geliri azaldı üstelik daha da azalması bekleniyor. Bu süreçte araçlar da kapıda kalınca bir kesim sigorta yaptırmaktan kaçındı. Bir çok kişi trafik ve kasko sigortası fiyatlarını da pahalı bulmaya başladı. Sigorta şirketleri bu yeni duruma yönelik olarak ne yaptı?