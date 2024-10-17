Nobel Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu: Reformlar kadar iş dünyasının yatırımları da önemli

Inc. Türkiye DOTSHUB'da düzenlediği Economy MasterClass'ta ekonomi dünyasına sağladığı katkıyla büyük ilgi topladı. Türkiye'de faaliyet gösteren global ve yerel şirketlerin üst düzey yöneticileri, sektör temsilcileri ve ülkenin en üretken akademisyenlerinden oluşan 200'ü aşkın değerli katılımcılarıyla bir aradaydı.

MasterClass serisinin ikinci ayağı olan etkinlikte Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) profesörü ve 2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Daron Acemoğlu ve finansçı Prof. Dr. Özgür Demirtaş sunumlarıyla sahnedeydi. İş ve akademi dünyasından seçkin katılımcıların yer aldığı etkinlikte yerelde ve dünyada ekonominin gidişatı masaya yatırıldı. Ayrıca ekonomi ve teknoloji ilişkisine yönelik tartışmalar yapıldı.

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Kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmalarıyla Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Acemoğlu sunumunda teknolojinin emek üzerindeki etkilerine odaklandı ve iş dünyasında yapılan yatırımların niteliğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca Acemoğlu Nobel listesine adını yazdıran kitabı İktidar ve Teknoloji'de ele aldığı gibi, teknolojik ilerlemenin toplumsal eşitsizlikleri artırma riski taşıdığını vurgulayarak işçi verimliliğini artıran teknolojilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

"Reformlar kadar iş dünyasının yatırımları da önemli. Bu da yalnızca otomasyona değil işçi verimliliğini artıran teknolojilere yatırımla mümkün. Bu anlamda Türkiye'de yapılması gereken reform yeni bir yatırım stratejisi belirleyip özellikle yapay zekâyı doğru kullanan şirketlere destek vermek" sözleriyle teknolojinin iş dünyasına entegrasyonunun toplumsal refaha etkisine dikkat çekti.