HABERTURK.COM / Reuters

Japon otomotiv üreticisi Nissan'ın Avrupa pazarından çıkacağı iddia edildi. Reuters'in şirket kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Nissan ABD, Çin ve Japonya otomotiv pazarlarına daha çok konsantre olmak amacı ile Avrupa'dan çıkışı değerlendiriyor.

Eski CEO'su Yönetim Kurulu Carlos Ghosn'un Tokyo'da yolsuzluk suçlaması ile tutuklanmasının ardından ard arda yönetim değişiklikleri yaşayan Nissan'ın, 28 Mayıs'ta 'Operasyonel Performans Planı' adı verilen bir yol haritasını açıklayacağı kaydedildi.

Bu plan doğrultusunda Japon üreticinin bayi ağını güçlendirmeyi, kârlılığı artırmayı ve rekabetçi fiyat gibi bir dizi adım atacağı belirtiliyor.

Nissan'ın yeni yol haritasında, Ghosn'un tutuklanması ile iplerin kopma noktasına geldiği ittifak ortakları ile bağları güçlendirme planının yer aldığı bilgisi verildi.

Bu kapsamda, Renault ve Mitsubishi ile elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinde daha çok proje geliştirileceği belirtiliyor.

Şirket kaynaklarının bildirdiğine göre, söz konusu planların arkasında CEO Makoto Uchida'nın yerine şirketin COO'su Ashwani Gupta yer alıyor.

Şirketin Avrupa'daki varlığını Juke ve Qashqai modelleri ile sürdüreceği kaydedilirken, Güney Doğu Asya'da fabrika kapatmaya gideceği ve yıllık üretim kapasitesini 7 milyon adetten 5.5 milyon adede düşüreceği belirtiliyor.

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