Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı! 2024 Nisan ayı enflasyonu kaç oldu?
Nisan ayı enflasyon oranı için kritik güne gelindi. Emekli ve memur maaş zammı başta olmak üzere pek çok ekonomik kalemi belirlemede önemli bir yeri olan enflasyon rakamları TÜİK'in son dakika açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. İşte, 2024 Nisan ayı enflasyon oranı rakamlarına dair bilgiler...
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Nisan ayı enflasyon rakamları için geri sayım sona erdi. Nisan ayı enflasyon verisi bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Paylaşılan verilerin ardından kira artış oranı ile 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Peki, 2024 Nisan ayı enflasyon rakamları yüzde kaç oldu? İşte, konuya dair detaylar...
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TÜİK NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!
TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.
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Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103,86 ile eğitim oldu.
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Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,03 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.
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