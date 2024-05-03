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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, "İhracatımız nisanda 19 milyar 271 milyon dolara yükseldi. Bu (yıllık bazda) yüzde 0,13 artışa tekabül ediyor. Sınırlı artışın en önemli nedeni Ramazan Bayramı tatili" dedi.

Detaylar birazdan...