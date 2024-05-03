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        Haberler Ekonomi Para Son dakika haberi Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı - Para Haberleri

        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. Nisanda ihracat yüzde 0,13 artışla 19,3 milyar dolar oldu. İthalat ise yüzde 4,24 artışla 29,2 milyar dolara yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 10:54 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:03
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, "İhracatımız nisanda 19 milyar 271 milyon dolara yükseldi. Bu (yıllık bazda) yüzde 0,13 artışa tekabül ediyor. Sınırlı artışın en önemli nedeni Ramazan Bayramı tatili" dedi.

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