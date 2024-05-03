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        Haberler Gündem 3. Sayfa 5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var - en son haberler

        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!

        İstanbul'da, bir evden hırsızlık yaptıktan sonra başka bir daireye yönelen 5 hırsız, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Poliste çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen hırsızların yakalandıkları anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan Sedef T.'nin, 80 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:46 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:56
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        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
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        İstanbul Beşiktaş'ta olay, Dikilitaş mahallesi, Ayazma Sokak'ta, 21 Nisan Pazar günü yaşandı. S.N.’nin evine giren hırsızlar içeride bulunan döviz ve paralarla, ziynet eşyalarını çaldı.

        POLİS, HIRSIZLARA MÜDAHALE ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre hırsızlığın ardından aynı apartmanda bir başka daireye yönelen hırsızlara, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti.

        BİR ŞEY ÇALAMADAN YAKALANDILAR

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        Şüpheliler ikinci girdikleri daireden bir şey çalamadan gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltına alınarak polis aracına bindirildiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        SADECE BİRİNİN 80 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen 5 şüpheli kadının poliste daha önceden de suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerden Gamze M.'nin 47, Gülay M’nin 32, Leyla T.'nin 17, Yonca T.'nin 41, Sedef T.'nin ise, 80 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

        5 ZANLI DA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüphelilerin, apartmana misafirliğe gelmiş gibi davranarak içeri girdiği, boş dairelerin kapı kilitlerini kırıp hırsızlık yaptıkları öğrenildi. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #istanbul
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