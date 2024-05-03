NİŞASTANIN HİDRATLA DOLU OLMASI LEZZETİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Nişastanın hidratla dolu olması demek, nişastanın su tarafından emilmiş olduğunu belirtir. Yani nişasta, su ile temas ettiğinde hidrasyon oluşur ve su molekülleri nişasta granüllerine nüfuz ederek nişastanın şişmesine neden olur. Bu durum, nişastalı yiyeceklerin pişirme veya hazırlık işlemleri sırasında sıkça görülür ve bu yiyeceklerin kıvamını, dokusunu ve lezzetini etkiler.