Nilüfer'den yeni şarkı

Türk pop müziğinin efsane ismi Nilüfer, dinleyicileriyle buluşacak yeni şarkısı 'Sebebi Sen' ile yine kalplere dokunmaya hazırlanıyor. Güçlü yorumu ve unutulmaz şarkılarıyla müzik dünyasında derin izler bırakan sanatçı, ayrılığın hüznünü ve kalpte bıraktığı yaraları anlatan yeni şarkısıyla 21 Mart’ta müzikseverlerle buluşacak.

Sözleri Gülsen Karatoprak, müziği ise Volga Tamöz imzası taşıyan 'Sebebi Sen'in mix & masteringi Tarık Ceran / Digilog by TC tarafından yapıldı.

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Şarkıya, Kemal Başbuğ yönetmenliğinde, sanatçı Dilara Başköylü’nün yapay zekâ teknolojisiyle oluşturduğu özel bir klip eşlik edecek. Klip çekimleri Greenbox’ta gerçekleştirildi.

Ayrılık acısının en yalın ve güçlü şekilde hissedildiği şarkı, dinleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Sebebi Sen

Gülüşlerim kayboldu

İsterim mahvoldum geriye ver

İnanırım sana nasılsa

Yalandan bile olsa bir gülüver

Bu büyük soygun

Kıldan ince sana boynum

Birazcık huysuzum

Yokluğunda yorgunum

Kuşlar göçtü

Işıklar söndü

Sebebi sen

Dünya durdu

Şarkılar hep sustu

Sebebi sen

Kadehler dolsun

Bu büyük bir bozgun

Sebebi sen

Bir buluttum yağmur oldum

Fırtınayla savruldum

Sebebi sen