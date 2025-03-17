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        Haberler Müzik Nilüfer'den yeni şarkı

        Nilüfer'den yeni şarkı

        Nilüfer, dinleyicileriyle buluşacak yeni şarkısı 'Sebebi Sen' ile yine kalplere dokunmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 13:26 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:26
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        Nilüfer'den yeni şarkı
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        Türk pop müziğinin efsane ismi Nilüfer, dinleyicileriyle buluşacak yeni şarkısı 'Sebebi Sen' ile yine kalplere dokunmaya hazırlanıyor. Güçlü yorumu ve unutulmaz şarkılarıyla müzik dünyasında derin izler bırakan sanatçı, ayrılığın hüznünü ve kalpte bıraktığı yaraları anlatan yeni şarkısıyla 21 Mart’ta müzikseverlerle buluşacak.

        Sözleri Gülsen Karatoprak, müziği ise Volga Tamöz imzası taşıyan 'Sebebi Sen'in mix & masteringi Tarık Ceran / Digilog by TC tarafından yapıldı.

        Şarkıya, Kemal Başbuğ yönetmenliğinde, sanatçı Dilara Başköylü’nün yapay zekâ teknolojisiyle oluşturduğu özel bir klip eşlik edecek. Klip çekimleri Greenbox’ta gerçekleştirildi.

        Ayrılık acısının en yalın ve güçlü şekilde hissedildiği şarkı, dinleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

        Sebebi Sen

        Gülüşlerim kayboldu

        İsterim mahvoldum geriye ver

        İnanırım sana nasılsa

        Yalandan bile olsa bir gülüver

        Bu büyük soygun

        Kıldan ince sana boynum

        Birazcık huysuzum

        Yokluğunda yorgunum

        Kuşlar göçtü

        Işıklar söndü

        Sebebi sen

        Dünya durdu

        Şarkılar hep sustu

        Sebebi sen

        Kadehler dolsun

        Bu büyük bir bozgun

        Sebebi sen

        Bir buluttum yağmur oldum

        Fırtınayla savruldum

        Sebebi sen

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        #nilüfer

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