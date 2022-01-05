"BENİ EN ÇOK ZEKA TAHRİK EDER"

İşte Şahinkaya'nın açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar:

* Beni en çok zeka tahrik eder. İyi bir sohbet bence iyi bir ön sevişmedir. Karşındaki adam zeki olacak. Zeki espriler yapacak. Öyle şeyler beni tahrik ediyor.

* Karşı cinsin ilk omuzlarına bakarım. Heybet seviyorum. Omuzlar geniş mi diye bakarım. Eller de çok önemli. Omuzla yarışabilir.