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Haberler Magazin Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çifti: Bizim ünlü arkadaşımız az - Magazin haberleri

Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çifti: Bizim ünlü arkadaşımız az

Nilperi Şahinkaya ile sevgilisi Emre Yusufi, yeni yıl hakkında konuştu. Çift, "Bildiğiniz gibi her şey. Proje anlamında güzel bir şey çıkarsa yapacağız. Yılbaşında da arkadaşlarımızla toplanıp, zaman geçireceğiz. Biz bizeyiz. Ünlü arkadaşlarımız az bizim" diyerek, güldü

Giriş: 24.12.2022 - 12:03 | Güncelleme: ABONE OL
Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çifti: Bizim ünlü arkadaşımız az - Magazin haberleri
"Bizim ünlü arkadaşımız az"
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Nilperi Şahinkaya ile sevgilisi Emre Yusufi, Nişantaşı'ndaki bir mekandaydı.

Geçtiğimiz hafta Paris'e tatile giden çift, "Hiçbir şey düşünmeden tatil yapmak çok iyi geldi. Güzelce gezdik ama çok soğuktu" dedi.

"KULAKTAN DOLMA BİR ŞEY OLDU"

Sevgilisiyle çektiği Fransız aksanı ve İngilizce konuşmasıyla alakalı videosu hakkında konuşan Şahinkaya, "Biz küçükken annemle babam hep Fransız'ların İngilizce konuşmasını taklit ederdi. Bende de kulaktan dolma bir şey oldu" diyerek, kahkaha attı.

"BİZİM ÜNLÜ ARKADAŞIMIZ AZ"

Çalışmaya devam ettiğini dile getiren Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi, yeni yıl hakkında, "Bildiğiniz gibi her şey. Güzel bir şey çıkarsa yapacağız, proje anlamında. Yılbaşında da arkadaşlarımızla toplanıp, zaman geçireceğiz. Biz bizeyiz. Ünlü arkadaşlarımız az bizim" ifadelerini kullanarak, güldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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