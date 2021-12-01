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Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, 'Magazin Masası' programına konuk oldu. Üçüncü evliliğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Belgün, birlikteliğinin ihanet yüzünde bittiğini söyledi.

68 yaşındaki oyuncu, "Gözümün önünde oldu bütün olaylar. Arkadaş grubuyduk ve her yere birlikte gidip geliyorduk. Bu arkadaş grubundan biriyle beni aldattı ve evliliğimiz bu sebeple bitti." dedi.

"SURATSIZ ERKEKLER DAHA İYİ KOCA OLUYOR"

İlişkideki ideal erkeği anlatan Nilgün Belgün, "Çok gülen, çok sosyal erkekler iyi koca olmuyor. Erkek ne kadar suratsızsa o kadar dürüst oluyor ve suratsız erkekler daha iyi koca oluyor. Evliliklerimin ömrü hep beş yıl oldu. Evliliğin insan doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BAŞARILIYSA SİMİTÇİYLE DE EVLENİRİM!"

Bir erkekte başarı aradığını ifade eden Belgün, "Paraya hiçbir zaman değer vermedim! Paralı değil, başarılı erkek seviyorum. Başarılıysa köşedeki simitçiyle de evlenirim!" dedi.

İKİ KIZI VAR

İlk evliliğini tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yapan Nilgün Belgün'ün bu birliktelikten Oylum adında kızı bulunuyor.

Daha sonra İlhan Gencer ile nikah masasına oturan Belgün'ün bu evlilikten de Merve adında bir kızı var. Usta oyuncu son evliliğini de Atilla Demircioğlu ile gerçekleştirmişti.