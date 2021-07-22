"Uzay Heparı en genç flörtüm oldu"

Oyuncu Nilgün Belgün, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Dur Bi Dinle" adlı programına konuk oldu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Belgün, beraber olduğu ilk genç erkeğin Uzay Heparı olduğunu itiraf etti.
"BANA ÇOK AŞIK OLDU"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 68 yaşındaki Nilgün Belgün, "Hayatımda ilk defa küçük biri bana aşık oldu. O da Uzay Heparı’dır. 1987 yılında 36 yaşındaydım, Uzay da 20’lerinde. Mehmet Ali Erbil, Çiğdem Tunç, Halit Akçatepe ve Ayşen Gruda ile sahne alıyorduk. Arkamızda da Uzay ile Levent Yüksel müzik yapıyordu. Orada Uzay, bana aşık oldu. Kızımla ‘genç çocuk’ diye tanıştırdım. İlk benden küçük flörtümdür. İlişkimiz 1.5 yıl sürdü. O zaman ünlü değildik. Geçenlerde alışveriş yaparken Uzay’ın annesi Eti ile karşılaştım. Büyükada’dan arkadaşım. Uzay’ın oğlu olduğunu çok sonra öğrendim." şeklinde konuştu.
"KAHVESİNE TÜKÜRDÜM"
Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, ikinci eşi İlhan Gencer’in annesi Ayten Alpman’ın kahvesine tükürdüğünü de dile getirdi.
"Her sabah köpeğiyle gelirdi" diyen Nilgün Belgün, "Beyaz halılarım köpek salyası olurdu. Artık dayanamadım, bir gün kahvesine tükürdüm. Yoksa nasıl alacaktım intikamımı." ifadelerini kullandı.
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