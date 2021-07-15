Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Nilgün Belgün, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sıcak havayı fırsat bilen Belgün, serinlemek için bir kafeden dondurma aldı. Kısa bir yürüyüş yapan Nilgün Belgün, muhabirlerden görüntü alınmamasını istedi.

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Aman arkadaşlar, beni çekmeyin. Arabamı almaya geldim" diyerek, oradan uzaklaştı.