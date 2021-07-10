"HEMEN ORAYI TERK EDERİM!"

Döner yediğini ifade eden usta oyuncu, gazetecilerin Bodrum'daki fahiş fiyatları hatırlatması üzerine ise, "Ben öyle pahalı yerlere gitmem. Eğer öyle bir hesap gelirse, orayı hemen terk ederim" diyerek, gülümsedi.