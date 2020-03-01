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Birkaç gün önce İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33, topçu saldırısında ise 1 olmak üzere toplam 34 askerimiz şehit oldu. Acı haberler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Instagram'dan paylaşım yaparak üzüntülerini dile getiren ünlü isimlerden biri de Nilgün Belgün oldu.

Belgün, 2018 yılında şehit düşen bir askerimizin ailesini ziyaret eden bir binbaşının sözlerini hatırlatarak duygularını dile getirdi.

Şehit evini ziyaret eden binbaşı, "Evde şehidin 5 yaşındaki kızıyla karşılaştım. Elinden düşürmediği mavi bir balon vardı. 'Beraber oynayalım mı?' dedim. 'Olmaz, patlarsa ölürüm' dedi. Ben de ona 'Patlarsa ben sana binlerce balon alırım' dedim. Cevap verdi: 'Olmaz. Onu babam şişirmişti. İçinde onun nefesi var..." ifadelerini kullanıyor.

66 yaşındaki oyuncu, çocukluk döneminde poz verdiği bir kareyi yayınlayarak şu notu düştü:

Bu balonu babam şişirmişti. İçinde onun nefesi var. Bu fotoğraf içimi sızlattı. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Giden gencecik Mehmetçikler geride kalan acılı yakınlar ve çocuklar... Allah sabır versin. Söz bitiyor, susmak kalıyor. Yastayız.

"İÇİNDE ONUN NEFESİ VAR"

Çatışmada şehit olmuş askerimizin evine giden bir Binbaşı karşılaştığı olayı anlatıyor:

Şehidimizin ailesine taziyeye gittik. 5 yaşında bir kız vardı, elindeki mavi balonu hiç kimseye vermiyordu. "Beraber oynayalım mı?" dedim. "Olmaz, patlarsa ölürüm" dedi. "Patlarsa ben sana binlerce balon alırım" dedim ve minik kız bana, "Babam şişirdi bu balonu. İçinde onun nefesi var" dedi.