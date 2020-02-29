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Dün İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33, topçu saldırısında ise 1 olmak üzere toplam 34 askerimiz şehit oldu. Acı haberler sonrası oyuncu Tuba Ünsal da sosyal medya hesabından yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Yaptığı paylaşımla şehit ailelerinin duygularını ne kadar iyi anladığını dile getiren Ünsal, yaşananlara bir asker kızı olarak baktığını ifade etti.

"BENİM BABAM ASKERDİ"

"O küçücük Tuba, babasına ulaşamadığında günlerce uyku uyumazdı" diyen Tuba Ünsal, şunları söyledi:

Benim babam askerdi. Suriye sınırında görevliydi uzunca bir süre. Biz belki de haftalarca haber alamazdık. Şiir yazan, türkü söyleyen naif bir adamdı aslında. Ailesi istemiş 'geleceği olsun' diye. Emekli olduktan sonra da 'Sivil hayata alışamıyorum' dedi, durdu ve sonunda da beyin kanserinden kaybettik.

"TARİFSİZ BİR ACI"

'Aklı bu dünyaya ermeyen kafadan hastalanırmış' derler. Şimdi tüm bu yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da o küçücük Tuba, babasına ulaşamadığında günlerce uyku uyumazdı. Gencecik canlar, aileler, geride kalan eşler... Tarifsiz bir acı...