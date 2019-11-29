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Oyuncu Can Yaman, "Kıvanç ağabeyin dizileri İspanya'ya satıldı mı bilmiyorum. Eğer satıldıysa öyle olur, satılmadıysa yapacak bir şey yok. Başka bir oyuncunun dizisi izlenmiyorsa orada ünlü olması mümkün değil zaten” açıklamasıyla gündem olmuştu. Yaman'ın sözlerine Nülgün Belgün'den yanıt gecikmedi.

"BULUNDUĞU YERİ HAZMEDEMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Belgün, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaparak Can Yaman'ı eleştirdi:

Can Yaman'ın yolun çok başındayken, Kıvanç Tatlıtuğ gibi oyunculuğuyla insanların kalbinde taht kurmuş birine laf etmesi bulunduğu yeri hazmedemediğini gösteriyor.