27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; İspanya ziyareti hakkında bilgi veren Can Yaman, “İspanya rüya gibi geçti. Yeni yeni hazmediyorum. Siz de az çok sosyal medyadan görmüşsünüzdür. Göründüğünden çok daha fazlası var. Pek fazla gezme fırsatım olmadı. Cuma günü yayınlanacak bir programa katıldım. En delicesi İtalya'ydı. İtalyanca bildiğimden doyalı olduğunu zannediyorum. İspanya, İtalya’yı 3’e 4’e katladı.” dedi.
Havalimanı’ndan İspanyol polisler tarafından apar topar götürülen Yaman, o anların hatırlatılması üzerine, “Suçlu gibi göründük. İtalya’da İtalyanca anlaşabildiğimiz için onları ikna edebiliyordum. İspanyolca bilmediğim için hep aralara başkaları girdi. Biraz da yapı olarak İspanyol polisler, İtalyanlardan sert çıktılar. 'Kamu düzeni açısından sizi bir an önce çıkarmak istiyoruz' dediler. Öyle olunca bir yaka paça çıkarma durumu söz konusu oldu.” diye konuştu.
Can Yaman, İspanya’daki 2 bin kişilik karşılamanın kurgu olduğu ve bir kişinin kalabalığı organize ettiği iddialarına şöyle yanıt verdi:
“O arkadaş ekipte çalışan bir muhabir. Oradaki programın muhabiri. İsmi Sergıo (Sergıo Silva). Onunla röportaj yaptım. Muhabir de benim fanım gibi bir şey. Orada insanları çoşturmak istemiş. Niye çoşturmak istemiş onu bilmiyorum. Benim dışımda gelişen bir olay. Benim dizilerim Yunanistan, İtalya, İspanya gibi ülkelere satıldığı için orada bana karşı büyük ilgi var. Kalabalıklar nasıl organize olmuş onu bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla fan sayfaları üzerinden örgütleniyorlar. Biz oraya Media Set’in daveti üzerine gittik. Bunun kurgu olduğunu söyleyenler oraya mail atıp bunu araştırabilir.”
Yaman, kendisiyle aynı saatlerde Kıvanç Tatlıtuğ’un da İspanya’da olduğunun hatırlatılıp bu kadar ilgiyi görmemesinin söylenmesi üzerine, “Ne yapalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Benim dizilerim İspanya’ya satıldı. Kıvanç Bey’in satıldı mı bir araştırmak lazım. Benim dizilerim orada çok izleniyor. Başka bir oyuncunun dizileri izlenmiyor ise orada ünlü olması mümkün değil zaten” ifadelerini kullandı.
FALCAO ÖRNEĞİ
İspanya’da 2 bin kişinin karşıladığı Can Yaman’ı dönüşte İstanbul Havalimanı’nda kimse karşılamadı. Yaman, “Burada neden aynı ilgiyi görmediniz?” sorusuna Falcao örneği ile yanıt verdi:
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