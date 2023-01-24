Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum - Magazin haberleri

Nilgün Belgün: Bu fotoğrafları albümden buldum

Nilgün Belgün, Ayşen Gruda ile birlikte çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak yıllar öncesini andı. Ünlü oyuncu, "Canım arkadaşım, sırdaşım, Ayşen'im... Sen gideli 4 yıl oldu… Bu fotoğrafları albümden buldum" dedi

Giriş: 24.01.2023 - 12:38 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Nilgün Belgün, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, dört yıl önce vefat eden yakın arkadaşı Ayşen Gruda ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı.

  • "BU FOTOĞRAFLARI ALBÜMDEN BULDUM"

    Eski günleri yad eden Belgün, gönderisine, "Canım arkadaşım, sırdaşım, Ayşen'im... Sen gideli 4 yıl oldu… Bu fotoğrafları albümden buldum. İlk fotoğraf İzmir'de Dormen Tiyatrosu'yla turnedeyken çekilmişti. İkincisi de 'Adoş' ve Duygu Ankara'yla sahne şovu yaparken... Ne çok anı, ne çok yıl, ne çok sahne, ne çok kabare şovu, ne çok sır, ne çok mazi paylaştık seninle... Tiyatro sahnesinde oynadığım en şahane arkadaşımdın... Ne çok güldük ne çok da üzüldük zaman zaman… Hayat da böyle değil midir? Hüzünler, neşeler, mutluluklar, acılar, sevinçler iç içe yaşanır. Nurlar içinde uyu biriciğim…" ifadelerini not düştü.

  • Nilgün Belgün, Adile Naşit, Sevil Üstekin ve Duygu Ankara'nın yer aldığı bu fotoğrafı da yayınlamayı ihmal etmedi.

  • Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

  • Peker Açıkalın

  • Peker Açıkalın

  • Tuba Büyüküstün

  • Tuba Büyüküstün

  • Asuman Dabak - Mahir İpek

  • Mahir İpek

  • Jessica May

  • Jessica May

  • Attila Özdemiroğlu

  • Attila Özdemiroğlu ile eşi Hepgül Özdemiroğlu ve kızları Lidya ile Lara

  • Emre Altuğ

  • Emre Altuğ

  • Nusret Gökçe

  • Nusret Gökçe

  • Vedat Milor

  • Vedat Milor

  • Nez

  • Nez

  • Ecem Çırpan

  • Ecem Çırpan

  • Demet Şener

  • Demet Şener

  • Serenay Sarıkaya

  • Serenay Sarıkaya

  • Civan Canova

  • Civan Canova

  • Cem Davran

  • Cem Davran

  • Teoman

  • Teoman

  • Murat Boz

  • Murat Boz

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.