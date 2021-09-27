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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyunculuğunun yanı sıra kendi adını taşıyan takı markasıyla da adından söz ettiren Nilay Cafer, önceki gün bir perakende fuarında objektiflere yansıdı.

Muhabirlerle sohbet eden Cafer, oyunculuğu aklından çıkarmadığını ifade etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Nilay Cafer, "Görüştüğüm çok güzel bir televizyon projesi var. Eğer anlaşılırsa ekranlarda olacağım. Onun heyecanı var şu an." şeklinde konuştu.