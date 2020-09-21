HABERTURK.COM / Reuters

ABD merkezli elektrikli otomotiv girişimi Nikola'da sürpriz bir değişiklik yaşandı. Son günlerde tartışmaların odağında olan şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Trevor Milton, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Milton'dan boşalan koltuğu ise Stephen Girsky'nin devraldığı açıklandı.

Hindenburg Research'un geçtiğimiz hafta yayımladığı raporda, Trevor Milton 'karmaşık dolandırıcılıkla' suçlanmıştı.

Raporda, Milton'un yatırımcıları kandırarak milyon dolarlar topladığı kaydedilirken, "Telefon görüşmeleri, mesajlar, özel mailler ve çeşitli fotoğraflar dahil Nikola Kurucusu Trevor Milton'un çok sayıda yanlış beyanatta bulunduğuna dair kanıtlar topladık. Halka açık bir şirkette bugüne kadar böyle bir kandırma görmedik" denildi.

2014 yılında sıfır emisyonlu araç üretme hedefiyle kurulan Nikola, en başından beri kendisini Elon Musk'un CEO'su olduğu Tesla'ya rakip olarak gösteriyor.

Her fırsatta elektrikli ticari araç geliştirdiğini açıklayan şirketin, çalışır durumda olduğu belirtilen prototiplerinin aslında elektrik motoruna sahip olmadığı iddia ediliyor.