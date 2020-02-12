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Dünyanın en büyük pick-up pazarı olan ve toplam pazarda en çok satılan üç modelin de pick-up olduğu ABD'de, bir süredir elektrikli pick-up fırtınası esiyor.

General Motors, Tesla, Ford, Rivian, Bollinger ve Lordstown gibi irili ufaklı üreticilerin geliştirdiği elektrikli pick-up modeller, kısa bir süre içinde birbirleri ile kıyasıya rekabet içinde olacak.

Ülkede yükselen bu trende son olarak elektrikli araç girişimi Nikola da dahil oldu. ABD merkezli elektrikli araç girişimlerinden Nikola, yaklaşık bin kilometre menzile sahip bir pick-up model üzerinde çalıştığını bildirdi.

TOPLAM GÜÇ 906 BEYGİR

Yapılan açıklamaya göre, sonbaharda görücüye çıkacak Badger isimli aracın, yakıt hücresi ve batarya ile çalışan iki farklı güç seçeneği olacak.

Hidrojen yakıt hücreleri ve standart bataryanın kombinasyonundan oluşan sistemin menzili 960 kilometre olarak açıklanırken, standart bataryalı versiyonun menzili ise 480 kilometre olarak açıklanıyor.

Sistem araca 906 beygir maksimum güç sunabiliyor. Standart güç değeri ise 455 beygir olarak belirtiliyor. Ayrıca, lityum-ion bataryanın kapasitesi 160 kWh'lık, yakıt hücrelerinin ise 120 kW olarak açıklanıyor.

Elektrikli pick-up modelin 2021 yılında üretime başlayacağı da verilen bilgiler arasında. Ayrıca, aracın yıl içinde ön siparişe de açılacağı kaydediliyor.

Nikola'nın pick-up aracında yakıt hücresinin bulunması, aracın hidrojenle çalışacağı anlamına geliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Nikola CEO'su Trevor Milton, "Kamyonlar için milyar dolarlık teknolojileri zaten geliştirdiğimiz için, bir de pick-up model yaratmaya karar verdik. Bu proje üzerinde son birkaç yıldır çalışıyoruz. Artık, pazarın elektrikli pick-uplara hazır hale geldiğini görüyoruz" dedi.

TESLA'YA RAKİP OLARAK GÖSTERİLİYOR

Nikola, geliştirdiği teknoloji ile bir diğer ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'ya rakip olarak gösteriliyor.

İkili arasındaki rekabet marka ismi tercihlerinde de kendini gösteriyor.

Öyle ki, Elon Musk'un CEO'su olduğu Tesla adını Sırp bilim adamı Nikola Tesla'nın soyadından alırken, rakibi ise elektrik sistemleri üzerine çalışmaları ile bilinen Nikola Tesla'nın adını markasının ismi olarak belirledi.