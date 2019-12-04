Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Tesla'nın Elektrikli pick-up modeli Cybertruck'ı tanıtan Tesla, otomotiv dünyasın heyecan yarattı. Aykırı tasarımı ve özellikleri ile dikkat çeken bu araç, yüzde yüz elektrikli olması ile de ayrı bir merak uyandırdı.

Fakat, her ne kadar Tesla şimdilik pazarda yüzde yüz elektrikli model sunan tek marka olsa da, yakın bir gelecekte rakiplerin benzer modelleri de tüketiciler ile buluşacak.

Bu noktada, önümüzdeki dönemde Cybertruck'ın rakibi olacak elektrikli pick-up modellere bir göz atmakta fayda var.

3 MİLYAR DOLAR HARCADI

ABD'nin en büyük otomotiv şirketi olan General Motors (GM),Tesla'nın elektrikli pick-up pazarında karşısına dikilecek markaların arasında bulunuyor.

Elektrikli pick-up geliştirme çalışmalarına 3 milyar dolarlık dev bir bütçe ayıran GM, B1T adını verdiği yeni bir platform üzerinde çalışıyor.

Henüz geliştirilen model hakkında kesin bilgi paylaşılmazken, GM'in bir zamanların arazi efsanesi Hummer'i bu kapsamda yeniden hayata döndürebileceği belirtiliyor.

ABD PAZARININ LİDERİ 2021'DE AKIMA KAPILACAK

ABD'nin iki numaralı otomotiv üreticisi Ford'un F-150 modeli, pazarın en çok satılan pick-up modeli olmanın yanı sıra, uzun zamandır ABD pazarının en çok satılan aracı unvanını da elinde bulunduruyor.

Avrupa'da satışa sunulmayan aracın elektrikle çalışan bir versiyonu üzerine çalışmalara yürüten Ford, yüzde yüz elektrikli F-150'yi 2021'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Elektrikli F-150'nin teknolojisini yakın bir gelecekte Ford'u Avrupa pick-up pazarında temsil eden Ranger'da da görebiliriz. Öyle ki, Ford'un daha güçlü motor ve arazi kabiliyeti sunan Raptor donanım seviyesinin önce F-150, sonra ise Ranger'da sunulması bu ihtimali güçlendiriyor.

KENDİ KENDİNE GİDECEK

Amerika'da elektrikli pick-up geliştiren üreticiler arasında, GM ve Ford gibi geleneksel markaların yanı sıra, bu alanda çalışmalar üzere kurulan girişimler de bulunuyor.

Bunlar arasında, Ford'un yatırımcısı olduğu Rivian öne çıkıyor. Elektrikli F-150 ile teknoloji kardeşliği yapması beklenen R1T modelinin, 2020 yılında satışa sunulması öngörülüyor.

Ayarlanabilir havalı süspansiyona sahip R1T'nin, 3'üncü seviye otonom sürüşe de imkan tanıdığı aktarılıyor. Yapılan açıklamaya göre, R1T'de 105 kWh, 135 kWh ve 180 kWh olmak üzere üç farklı batarya seçeneği tüketicilere sunulacak.

Aynı zamanda elektrikli bir SUV model de geliştiren Rivian'a, Amazon 700 milyon dolar, Ford ise 500 milyon dolarlık yatırım yaptı.

CYBERTRUCK'IN GÖLGESİNDE KALDI

ABD'deki bir diğer elektrikli pick-up girişimi Lordstown ise, resmi tanıtımını Tesla Cybertruck ile aynı gün yapma gibi bir talihsiz süreç yaşadı.

Dolayısıyla, tüm dünya Cybertruck'ı konuşurken, Lordstown sessiz sedasız bir şekilde yolculuğuna başlamış oldu.

General Motors'tan satın aldığı Lordstown fabrikasından ismini alan şirket, 2021 yılında Endurance adını verdiği elektrikli pick-up modelini söz konusu tesiste üreterek satışa sunmaya hazırlanıyor.

Araç için şimdiden 1000 dolarlık kapora toplama başlayan ABD'li girişim, Endurance'ın fiyatını ise 52 bin dolar olarak açıklıyor. Lordstown'ın önceliğinin filo şirketleri olduğu da edinilen bilgiler arasında.

AIRBAG'I YOK, CAMLARI MANUEL AÇILIYOR

ABD'de elektrikli pick-up geliştiren girişimler arasında belki de en ilginç olanı Bollinger.

B2 isimli bir elektrikli pick-up ve B1 isimli de bir elektrikli SUV geliştiren şirket, araçlarına ABD'de 125 bin dolarlık bir fiyat etiketi belirlemiş durumda.

Bollinger'in yüksek fiyatı haricinde, neredeyse hiç bir güncel teknolojiyi sunmaması da dikkat çekiyor.

Öyle ki, hem B1, hem de B2'de elektrikli cam, elektrikli merkezi kapı kilidi ve airbag gibi günümüzün temel donanımları sunulmuyor.

Yüksek arazi kabiliyeti sunma iddiası ile yollara 2021'de çıkacak Bollinger, 120 kWh'lık bataryasından 360 kilometre menzil ve 614 beygir güç sunuyor.

PAZARDAKİ İLK 3 MODEL PICK-UP

Tesla Cybertruck'a Uzak Doğu'dan da rakiplerin çıkma ihtimali bulunuyor. Fakat, dünyanın en büyük pick-up pazarı olan ABD'deki rakipleri mercek altına almakta fayda var.

2018 yılında, ABD otomotiv pazarı bir önceki yıla göre yüzde 0.3 büyüme kaydederek 17.3 milyon adete yükseldi. Aynı dönemde, ABD'deki SUV ve pick-up satışlarında yüzde 8 büyüme gözlemlenirken, pazardaki otomobil satışlarında ise yüzde 13 daralma yaşandı.

Yine bu dönemde, ABD'de 11.8 milyon adet SUV ve pick-up satışı gerçekleşirken, buna karşın 5.5 milyon adet otomobil satışı yaşanması ise, pick-up'ların pazardaki konumunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Öte yandan, ABD otomotiv pazarında 2018'de en çok satılan 3 modelin pick-up olması da pazardaki dinamikleri gözler önüne seriyor.

Ford'un pick-up modeli F-150 909 bin adet ile ABD otomotiv pazarının geçen yıl en çok satılan modeli olurken, onu 585 bin adet ile Chevrolet'in pick-up modeli Silverado ve 537 bin adet ile de Fiat Chrysler bünyesindeki Ram 1500 izliyor.

Pick-upların dünyanın en büyük ikinci otomotiv pazarı olan ABD'de ulaştığı satış adetlerine bakıldığında, bu araçların elektriklenmesinde ABD'li üreticilerin öne çıkmasının sürpriz olmadığı anlaşılıyor.

ABD pazarındaki trendler haricinde, dünyanın diğer bölgelerinde de pick-up'lara karşı yükselen bir ilgi söz konusu. Bu ilgi sayesinde de, 2017'de tüm dünyada 6.1 milyon pick-up satılırken, bu sayının 2025'te 8.85 milyona çıkması bekleniyor.

Bu noktada, bugüne kadar yüksek hacimli motorları yüzünden dünyanın diğer bölgelerinde satışa sunulmayan Amerikalı pick-upların aksine, böyle bir sorunu olmayan Amerikalı elektrikli pick-upların dünyaya açılma şansının olduğunu söyleyebiliriz.