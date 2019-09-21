Elektrikli otomobil startuplarından ABD merkezli Rivian, e-ticaret devi Amazon'dan teslimat aracı sipariş aldığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Rivian'ın yüzde yüz elektrikli minibüsleri 2021 yılında Amazon'a teslim edilecek.

2022 yılında 10 bin Rivian marka Amazon teslimat aracının yollara çıkacağı kaydedilirken, Amazon CEO'su Jeff Bezos'un açıklamasına göre bu sayının 2024 yılına kadar 100 bin adet olacağı belirtildi.

700 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPMIŞTI

Rivian'ın Amazon için üreteceği elektrikli teslimat aracının teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Fakat, şirketin aktardığına göre aracın birçok parçası markanın 2020 yılında satışa çıkacak arazi aracı R1T ile ortak olacak.

Amazon bu yıl başında Rivian'a 700 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirmişti. Kaynaklar, geliştirilecek teslimat aracının şuan için sadece Amazon tarafından kullanılacağını fakat yakın bir gelecekte diğer şirketlere de satılabileceğini aktarıyor.