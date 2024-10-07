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        Haberler Ekonomi Enerji Nijerya, petrolü yerel para birimiyle satmaya başladı - Enerji Haberleri

        Nijerya, petrolü yerel para birimiyle satmaya başladı

        Afrika kıtasının petrol ve doğalgaz zengini ülkesi Nijerya'nın, ham petrolü yerel para birimiyle satmaya başladığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 07:16 Güncelleme: 07.10.2024 - 07:16
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        Nijerya, petrolü yerel para birimiyle satmaya başladı
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        Finans Bakanlığı Enformasyon ve Halkla İlişkiler Direktörü Mohammed Manga, yaptığı yazılı açıklamada, Federal Yürütme Konseyi'nin (FEC) direktifi doğrultusunda, ham petrolün yerel para birimi olan naira cinsinden satışına başlandığını belirtti.

        Manga, bu stratejik girişimin Nijerya ekonomisi üzerinde kalıcı bir etki yaratarak büyümeyi, istikrarı ve kendi kendine yeterliliği artırmasının beklendiğini kaydetti.

        Ülkenin küresel piyasaların karmaşıklığı içinde yol almaya devam ettiğini belirten Manga, bu stratejik hamlenin Nijerya'yı gelecekte başarı için konumlandırdığını ifade etti.

        37 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ

        Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

        Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından 6. sırada yer alıyor.

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