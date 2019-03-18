18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bülent AYDEMİR / ANKARA
Seçime 13 kala, anketleri ve sahadaki durumu değerlendiren Zeybekci, İzmir'de meselenin dönüp dolaşıp yaşam tarzına getirilmesini, "Cambaza bak yapıyorlar. Amaçları, İzmir'in dertlerini, ulaşım-altyapı sorunlarını, işsizliği unutturmak" sözleriyle değerlendirdi.
Zeybekci, 21. yüzyılda bunu bir endişe olarak pazarlamanın karşılık bulmadığını ifade etti. İzmir'de genç işsizliğinin yüzde 26.5 olduğunu vurgulayan Zeybekci, son yaptırdıkları araştırmada, "İzmir'i kim alsın?" sorusuna 3 puan farkla, "AK Parti" yanıtının verildiğini ancak "Kime oy verirsiniz?" diye sorulduğunda o zaman seçmenin tavrının değiştiğini söyledi.
İzmir'in sorunları sıralamasında işsizliğin 4. sırada geldiğini vurgulayan Zeybekci İzmir halkının; altyapı, ulaşım, sağlık gibi alanlarda hizmete ulaşamamaktan şikayet ettiğini anlattı.
İzmir'de kişi başına düşen yeşil alanın 1.6 metrekare olduğunu belirten Zeybekci, bunu 10 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirtirken, "500 bin nüfuslu Karabağlar'da 1 tek sinema salonu yok. Koca kentte 4 tane kapalı yüzme havuzu var. Biz her 25 bin kişiye bir yüzme havuzu, yanında her 50 bine kapalı spor salonu yapacağız. Ulaştırma, altyapıya çok hızlı müdahalelerimiz olacak. İki yılda İzmir'in çöp problemini bitireceğiz" dedi.
"TUNÇ SOYER KILIÇDAROĞLU'NUN VE HDP'NİN ADAYI"
CHP'nin adayı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı dönemindeki icraatlarını da eleştiren Zeybekci, "Seferihisar'da satılmadık bir metrekare yer kalmamış" ifadesini kullandı. Rakibi Tunç Soyer'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'nin resmi adayı olduğunu söyleyen Zeybekci, İzmir halkının Soyer'in adaylığına bu yüzden direndiğini ve bu adaylığın tabanda rahatsızlık yarattığını savundu.
SON DURUM ANALİZİ
Zeybekci, İzmir'de 4'ü merkez ilçe olmak üzere 14 ilçede önde olduklarını, bu sayının 18'e çıkabileceğini söyledi. Bazı merkez ilçeleri kazanmaları durumunda İzmir Büyükşehir'de de denklemin değişebileceğini ifade eden Zeybekci, yüzde 45 oranını zorlayacaklarını söyledi. Oy oranı konusunda iddialı konuşan Zeybekci, "1 Nisan'da herkes İzmir'i ayrı konuşacak" değerlendirmesini yaptı. İzmir'de 2014 yerel seçiminde Binali Yıldırım yüzde 36, 24 Haziran'da ise Cumhur İttifakı yüzde 32 oy almıştı...
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