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Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de yayılmaya devam ediyor. Sadece New York eyaletinde virüse yakalanan kişi sayısı 1000'i geçmiş durumda. Bu yayılma insanların birbirinden olabildiğince uzak durmasını gerektiriyor.

Borsalar çalkantılı bir dönemden geçerken New York Borsası (NYSE) tüm işlemleri elektronik ortama taşımaya karar verdi. NYSE'nin böylece sembol haline gelmiş işlem katı da 23 Mart itibarıyla kapatılacak.

DEZENFEKTE EDİLMİŞTİ

Bu bölgede traderlar fiyat tekliflerini veriyordu. Buradaki piyasa yapıcıların tekliflerde önceliği oluyor. Bunun yanında birçokları tarafından bu alandaki bağırış-çağrış ve heyecanın borsanın ruhunu yansıttığına inanıyor. NYSE de bu alanı kapatmamak için elinden geleni yaptı. Haftasonu tüm bina dezenfekte edildi ve çalışanlar sağlık taramasından geçirildi. Ancak tehlike artık bu tarz önlemlerin yetmeyeceği seviyeye geldi. Önceki gün bir NYSE çalışanı ve bir traderda koronavirüs tespit edildi.

Söz konusu alan ayrıca basın için de bir hazine gibidir. Dünya piyasalarında ne zaman bir dalgalanma olsa medyada görsel olarak buradaki traderların verdiği reaksiyonlar kullanılır.

Örneğin borsalardaki sert bir düşüş haberleri her halinden üzgün olduğu belli olan elleri yüzünde trader fotoğrafıyla verilir. Ancak artık koronavirüs sebebiyle traderlar istedikleri kadar para kaybetsin ellerini yüzlerine götürmemeleri gerekiyor. Para kaybettiklerinde yeni dönemde nasıl tepki verdiklerini NYSE'nin kararıyla bir süre için göremeyeceğiz.

TOPLAM İŞLEM HACMİNİN YÜZDE 18'İ

Konuyla ilgili açıklamada bulunan NYSE Başkanı Stacey Cunningham işlem katı fiziki olarak kapatılsa da piyasaların işlemlere devam etmesi gerektiğini belirtti. NYSE'de işlemlerin hacim olarak yüzde 18'i söz konusu işlem alanında gerçekleşiyordu. NYSE işlem saatlerinde ise bir değişiklik yapılmadı.

Bu kararla emirler ilk kez tamamen elektronik ortamda verilecek. 11 Eylül saldırılarında NYSE binası boşaltılmıştı ancak piyasalar da kapanmış, işlemler durmuştu.