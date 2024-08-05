Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde Buray coşkusu

Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Göreme Festival Alanı'nda kurulan sahnede hayranlarıyla buluşan Buray'a ilgi büyüktü.

On binlerce müzikseverin katıldığı konserde Buray, repertuvarında; 'Kimsenin Suçu Yok', 'Sen Sevda mısın?', 'Tac Mahal', 'Olmuşum Leyla', 'Deli Kız', 'Senin Yüzünden' ve 'İstersen' gibi sevilen şarkılarıyla beraber; 'Ah Yalan Dünya', 'Leylim Ley', 'Yekte' gibi sevilen türkülere de yer verdi.

Buray, 'Sevdalar Sevdalar' şarkısını söylemeden önce birkaç büyük topu sahneden dinleyicilerine fırlattı, izleyiciler topu yere düşürmeden birbirlerine atarak eğlendiler.

Buray, konser sonunda yaptığı konuşmada; "Öncelikle bizi sizlerle buluşturan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, burada emek veren, görev yapan dostlarımıza kocaman bir alkış rica ediyorum ve alkışların en büyüğü de sizlere gelsin" dedi.