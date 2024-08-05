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        Haberler Ekonomi Emlak Son dakika haberi Kirada tavan zam oranı belli oldu - Emlak Haberleri

        Son dakika haberi Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ağustos ayında uygulanabilecek kira tavan zam oranı belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 65,93 olarak açıklandı. Ev sahipleri, kontrat dönemi gelen kiracılarına en fazla yüzde 65,93 oranında zam yapabilecek

        Giriş: 05.08.2024 - 10:12 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:14
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