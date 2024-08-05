Son dakika haberi Kirada tavan zam oranı belli oldu
Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ağustos ayında uygulanabilecek kira tavan zam oranı belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 65,93 olarak açıklandı. Ev sahipleri, kontrat dönemi gelen kiracılarına en fazla yüzde 65,93 oranında zam yapabilecek
Giriş: 05.08.2024 - 10:12 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:14
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