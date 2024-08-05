Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek." ifadelerini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Yıllık enflasyondaki düşüşe dikkati çeken Şimşek, temmuzda aylık enflasyonun geçici etkilerden kaynaklı arttığını vurguladı. Şimşek, "Yıllık enflasyon hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" değerlendirmesinde bulundu.