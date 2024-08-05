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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yıllık enflasyon düşüyor. Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:00
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        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek." ifadelerini kullandı.

        Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

        Yıllık enflasyondaki düşüşe dikkati çeken Şimşek, temmuzda aylık enflasyonun geçici etkilerden kaynaklı arttığını vurguladı. Şimşek, "Yıllık enflasyon hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

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