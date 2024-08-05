Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu

Ordu'yu ve Fatsa'yı çok sevdikleri dile getiren Şafak, "Buralar çok güzel. Denizi, manzarası ve insanları çok iyi. Bu adanın olduğunu öğrendik, bakmaya geldik ve beğendik. Dinlenmek için sakin bir yer. Hoş ve güzelliklere sahip bir nokta" dedi.