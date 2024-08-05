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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray yaz günü kara bulutlu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray yaz günü kara bulutlu!

        Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan Galatasaray'ın üzerine yaz günü kara bulutlar çöktü! Son iki sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, kadrosunu korumasına rağmen aldığı hezimet kaynayan kazanı da taşırdı. Dursun Özbek yönetiminin seçim öncesinde verdiği sözlerin hayata geçmemesinin yanı sıra transferlerin ilk maça çıkamaması ve Fenerbahçe müsabakasından sonra alınan ikinci derbi mağlubiyeti ve Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları rekortmen şampiyonun üzerine kara bulutları çökertmesi

        Giriş: 05.08.2024 - 10:10 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:36
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        Yaz günü kara bulutlu!
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        Galatasaray'ın üzerine yaz günü kara bulutlar çöktü! Süper Kupa finaline kağıt üzerinde favori olarak çıkmasına rağmen sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda mayıstan bu yana yaşanan kaynama kazanı taşırdı!

        YÖNETİM ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

        5-0'lık yenilginin ardından birçok isim eleştiri hedefine konarken özellikle Dursun Özbek yönetimi en sert tenkitlerin hedefindeydi.

        Galatasaray tarihinin en çok oyla seçilen başkanı olan Özbek ve yönetimi, mayıs ayında verdikleri Bankalar Birliği anlaşmasından çıkma ve Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne taşınılma vaatlerini aradan geçen iki ayda tamamlayamadı.

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        KEMERBURGAZ MESELESİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

        Sezonu Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde açsa da bir günlük idmanın ardından eksiklikler nedeniyle yuvasına Florya Metin Oktay Tesisleri'ne dönen sarı-kırmızılılarda Kemerburgaz'a taşınma süresi ise belirsizliğini koruyor.

        BANKALAR BİRLİĞİ İÇİN HENÜZ SOMUT BİR ADIM ATILMADI

        Bankalar Birliği anlaşması nedeniyle gelirlerin yarısını kaybeden Galatasaray'da Bankalar Birliği anlaşmasından çıkışa dair de somut bir adım atılmış değil. Uzun süredir gündemde olan bu konular, 5-0'lık derbi mağlubiyeti sonrası yeniden gündem oldu.

        TRANSFERLER KAMPA YETİŞMEDİ

        Son iki sezonluk şampiyonluğun Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un yönetimden ayrılığı sonrasında transferlerin akıbeti de merak konusuydu. Şampiyon kadrosunu korumak isteyen ve bunu gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, ilk 11'e yapmayı planladığı iki takviyeyi 4 Ağustos itibarıyla tamamlasa da iki yıldızını da ilk resmi maça çıkaramadı. Transferlerin kampa yetişeceği sözü de böylece taca çıktı.

        YİNE AYNI KABUS: DEĞİŞİKLİKLER

        Son iki şampiyonluğun baş mimarı Okan Buruk'un maç içi hamleleri de sarı-kırmızılı taraftarın yoğun tepkisini çekti. Rekorların geldiği iki sezonda da başta 2-1 kaybedilen Konyaspor müsabakası olmak üzere birçok maçta orta sahanın sayıca eksiltilmesi ve nihayetinde kaybedilen puanlar nedeniyle eleştirilen Buruk'un hamleleri için 'Yine aynı kabus' yorumları yapıldı.

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