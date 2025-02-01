En iyi 5 Stanley Kubrick filmi
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor
Giriş: 01.02.2025 - 09:13 Güncelleme: 01.02.2025 - 09:13
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Otomatik Portakal'dan Cinnet'e, Barry Lyndon'dan Dr. Garipaşk'a 'sinema tarihinin en iyi 5 Stanley Kubrick filmi'ni anlattı...
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