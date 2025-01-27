İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

HAFTANIN MAÇLARI BELİRLENDİ

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Nesine 2. Lig 20. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 18. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 6 maç belirlendi.

1 Şubat Cumartesi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Anagol 24Erzincanspor - 1461 Trabzon FK (HT Spor YouTube)

14.00 Kırklarelispor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (HT Spor YouTube)

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Artı Değer Van Spor FK - Giresunspor (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 Bursaspor - Ergene Velimeşe Spor (HT Spor TV)

2 Şubat Pazar

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 23 Elazığ FK - Karşıyaka (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 4. Grup

14.00 Kolibri Ağrı 1970 SK - Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş. (HT Spor TV)