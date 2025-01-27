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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları - Futbol Haberleri

        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Nesine 2. Lig 20. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 18. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 6 maç belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 14:11 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:47
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        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
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        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

        HAFTANIN MAÇLARI BELİRLENDİ

        Nesine 2. Lig 20. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 18. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 6 maç belirlendi.

        1 Şubat Cumartesi

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup

        14.00 Anagol 24Erzincanspor - 1461 Trabzon FK (HT Spor YouTube)

        14.00 Kırklarelispor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (HT Spor YouTube)

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

        14.00 Artı Değer Van Spor FK - Giresunspor (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 1. Grup

        14.00 Bursaspor - Ergene Velimeşe Spor (HT Spor TV)

        2 Şubat Pazar

        Nesine 3. Lig 1. Grup

        14.00 23 Elazığ FK - Karşıyaka (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 4. Grup

        14.00 Kolibri Ağrı 1970 SK - Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş. (HT Spor TV)

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